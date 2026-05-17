Stories of the Cities: Los Angeles, “capitala divertismentului mondial” şi locul unde s-a jucat finala World Cup 1994

Los Angeles, "capitala divertismentului mondial" şi locul unde s-a jucat finala World Cup 1994

Los Angeles este “capitala divertismentului mondial”. Este cel mai mare oraş din California. Este un centru pentru finanţe, comerţ, cultură, televiziune şi film.

Este cunoscut ca locul unde oamenii vin “să ajungă la stele” şi să-şi transforme visele în realitate. Los Angeles a fost locul finalei Campionatului Mondial din 1994.

În 2026 va fi din nou un oraş gazdă al Campionatului Mondial. Venice Beach este unul dintre cele mai emblematice locuri nu doar din oraş, ci din întreaga lume. Aici se joacă meciuri de fotbal, unde amatorii acestui sport pot şi ei să se alăture localnicilor pentru partide amicale.