”The Notorious” revine în cușcă după 5 ani! Cu cine va lupta Conor McGregor în gala din Las Vegas

Conor McGregor revine în cușcă, la cinci ani de la înfrângerea suferită în fața americanului Dustin Poirier, în iulie 2021. Fost campion UFC în două categorii, irlandezul va concura în cadrul unei gale din Las Vegas.

Evenimentul UFC 329 este programat pe data de 11 iulie, iar acolo, McGregor va da piept cu Max Holloway, cel pe care l-a învins și în anul 2013.

Conor McGregor va lupta din nou în cușcă pentru organizaţia lui Dana White, la cinci ani de la acea înfrângere suferită în fața americanului Dustin Poirier.

Fostul campion UFC la două categorii își amânase revenirea în anul 2024, din cauza unei leziuni la un deget de la picior. În noiembrie 2024, acesta a fost condamnat într-un proces civil din Irlanda, după ar fi violat și bătut o femeie într-un hotel din Dublin în 2018.

El a avut parte și de o suspendare de 18 luni după ce a refuzat să se prezinte la trei controale antidoping. În cadrul procesului pierdut, instanța l-a obligat să achite reclamantei suma de 250.000 de dolari.