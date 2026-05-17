Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion

Update 15:00 : Inter a avut parte de o primire spectaculoasă la stadion, înaintea meciului cu Verona. Autocarul campioanei din Serie A a fost întâmpinat de sute de fani, care s-au adunat în faţa arenei Giuseppe Meazza.

Inter a reuşit să câştige Cupa Italiei în această săptămână, după ce deja îşi adjudecase titlul în Serie A. Nerazzurrii au învins-o pe Lazio cu 2-0 în finală, reuşind astfel că facă eventul pentru prima dată după 16 ani.

Inter – Verona, duelul din etapa a 37-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 16:00. Cristi Chivu şi jucătorii săi vor sărbători eventul în faţa propriilor fani, pe stadionul Giuseppe Meazza.

Inter va primi trofeul de campioană la finalul partidei cu Verona, formaţie deja retrogradată din Serie A. După ce vor sărbători pe teren, elevii lui Cristi Chivu vor avea o paradă prin Milano, care se va încheia în Piazza del Duomo, din centrul oraşului.

Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, devenind primul antrenor care a cucerit eventul, în prima sa stagiune pe banca nerazzurrilor. De altfel, românul este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător.

Cristi Chivu mai are şansa de a egala o bornă uriaşă. Inter vrea să încheie sezonul cu cel puţin 89 de goluri marcate, pentru a-şi egala recordul stabilit în sezoanele 2020-2021 şi 2023-2024. În aceste stagiuni, nerazzurrii au marcat 89 de goluri, antrenori fiind Antonio Conte, respectiv Simone Inzaghi.