Home | Fotbal | Serie A | Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion

Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 15:12

Comentarii
Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion

Primire spectaculoasă pentru Inter la stadion, înaintea meciului cu Verona/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inter – Verona, duelul din etapa a 37-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 16:00. Cristi Chivu şi jucătorii săi vor sărbători eventul în faţa propriilor fani, pe stadionul Giuseppe Meazza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a reuşit să câştige Cupa Italiei în această săptămână, după ce deja îşi adjudecase titlul în Serie A. Nerazzurrii au învins-o pe Lazio cu 2-0 în finală, reuşind astfel că facă eventul pentru prima dată după 16 ani.

Inter – Verona LIVE SCORE (16:00)

Echipele de start:

  • Inter: Sommer – de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto – Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Darmian – Bonny, Martinez.
  • Rezerve: Akanji, Barella, Bastoni, Bisseck, Calhanoglu, Cocchi, Di Gennaro, Dimarco, Dumfries, Esposito, Frattesi, Martinez, Mosconi, Thuram, Zielinski.
  • Antrenor: Cristi Chivu
  • Verona: Montipo – Edmundsson, Nelsson, Valentini – Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese – Suslov – Bowie.
  • Rezerve: Ajayi, Akpa Akpro, Al Musrati, Bella-Kotchap, Bradaric, Cham, Harroui, Isaac, Lirola, Niasse, Perilli, Sarr, Slotsager, Toniolo, Vermeşan.
  • Antrenor: Paolo Sammarco.

Update 15:00: Inter a avut parte de o primire spectaculoasă la stadion, înaintea meciului cu Verona. Autocarul campioanei din Serie A a fost întâmpinat de sute de fani, care s-au adunat în faţa arenei Giuseppe Meazza.

Reclamă
Reclamă

Inter va primi trofeul de campioană la finalul partidei cu Verona, formaţie deja retrogradată din Serie A. După ce vor sărbători pe teren, elevii lui Cristi Chivu vor avea o paradă prin Milano, care se va încheia în Piazza del Duomo, din centrul oraşului.

Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, devenind primul antrenor care a cucerit eventul, în prima sa stagiune pe banca nerazzurrilor. De altfel, românul este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător.

Cristi Chivu mai are şansa de a egala o bornă uriaşă. Inter vrea să încheie sezonul cu cel puţin 89 de goluri marcate, pentru a-şi egala recordul stabilit în sezoanele 2020-2021 şi 2023-2024. În aceste stagiuni, nerazzurrii au marcat 89 de goluri, antrenori fiind Antonio Conte, respectiv Simone Inzaghi.

Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"
Reclamă

La numărul de puncte însă, Cristi Chivu nu mai poate stabili niciun record. Inter are 85 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului, având şansa de a obţine maxim 91 de puncte, cu trei mai puţine decât a obţinut Simone Inzaghi în 2024 şi cu şase mai puţine faţă de cât a înregistrat Roberto Mancini, în 2007. Recordul absolut de puncte obţinute într-un sezon de Serie A este deţinut de Juventus, 102 puncte, în sezonul 2013-2014.

În ultima etapă a sezonului de Serie A, Inter se va duela cu Bologna. În ultimele partide ale sezonului se vor stabili echipele calificate în Champions League, AC Milan, AS Roma, Como şi Juventus luptându-se pentru participarea în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Observator
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
15:11

Manuel Neuer poate reveni la naţională, la 40 de ani. Anunţul selecţionerului Germaniei
15:06

Singura echipă din istoria Mondialului care nu a primit gol, dar a fost eliminată în optimi: „Ce fac acasă?”
14:33

LIVE VIDEOMarea Britanie – SUA se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. Alte două partide tari încep la 17:20
14:24

Siyabonga Ngezana, dezamăgit după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială 2026! Lucian Filip: “Fotbalul nu se termină aici”
14:12

EXCLUSIVNeluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului
13:43

EXCLUSIVKim Rasmussen a vorbit despre şansele lui CSM Bucureşti în Final Four: “Asta am învăţat în România”
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa 5 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 6 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român