Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion

Inter – Verona, duelul din etapa a 37-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 16:00. Cristi Chivu şi jucătorii săi vor sărbători eventul în faţa propriilor fani, pe stadionul Giuseppe Meazza.
Inter a reuşit să câştige Cupa Italiei în această săptămână, după ce deja îşi adjudecase titlul în Serie A. Nerazzurrii au învins-o pe Lazio cu 2-0 în finală, reuşind astfel că facă eventul pentru prima dată după 16 ani.
Inter – Verona LIVE SCORE (16:00)
Echipele de start:
- Inter: Sommer – de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto – Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Darmian – Bonny, Martinez.
- Rezerve: Akanji, Barella, Bastoni, Bisseck, Calhanoglu, Cocchi, Di Gennaro, Dimarco, Dumfries, Esposito, Frattesi, Martinez, Mosconi, Thuram, Zielinski.
- Antrenor: Cristi Chivu
- Verona: Montipo – Edmundsson, Nelsson, Valentini – Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese – Suslov – Bowie.
- Rezerve: Ajayi, Akpa Akpro, Al Musrati, Bella-Kotchap, Bradaric, Cham, Harroui, Isaac, Lirola, Niasse, Perilli, Sarr, Slotsager, Toniolo, Vermeşan.
- Antrenor: Paolo Sammarco.
Update 15:00: Inter a avut parte de o primire spectaculoasă la stadion, înaintea meciului cu Verona. Autocarul campioanei din Serie A a fost întâmpinat de sute de fani, care s-au adunat în faţa arenei Giuseppe Meazza.
I Campioni d’Italia sono arrivati 🚍🖤💙 pic.twitter.com/u06z4ndSbj
— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 17, 2026
Inter va primi trofeul de campioană la finalul partidei cu Verona, formaţie deja retrogradată din Serie A. După ce vor sărbători pe teren, elevii lui Cristi Chivu vor avea o paradă prin Milano, care se va încheia în Piazza del Duomo, din centrul oraşului.
Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, devenind primul antrenor care a cucerit eventul, în prima sa stagiune pe banca nerazzurrilor. De altfel, românul este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător.
Cristi Chivu mai are şansa de a egala o bornă uriaşă. Inter vrea să încheie sezonul cu cel puţin 89 de goluri marcate, pentru a-şi egala recordul stabilit în sezoanele 2020-2021 şi 2023-2024. În aceste stagiuni, nerazzurrii au marcat 89 de goluri, antrenori fiind Antonio Conte, respectiv Simone Inzaghi.
La numărul de puncte însă, Cristi Chivu nu mai poate stabili niciun record. Inter are 85 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului, având şansa de a obţine maxim 91 de puncte, cu trei mai puţine decât a obţinut Simone Inzaghi în 2024 şi cu şase mai puţine faţă de cât a înregistrat Roberto Mancini, în 2007. Recordul absolut de puncte obţinute într-un sezon de Serie A este deţinut de Juventus, 102 puncte, în sezonul 2013-2014.
În ultima etapă a sezonului de Serie A, Inter se va duela cu Bologna. În ultimele partide ale sezonului se vor stabili echipele calificate în Champions League, AC Milan, AS Roma, Como şi Juventus luptându-se pentru participarea în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa.
