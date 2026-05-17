Toţi fanii s-au ridicat în picioare! Momentul în care jucătorul lui Cristi Chivu şi-a luat rămas bun de la Inter

Bogdan Stănescu Publicat: 17 mai 2026, 17:44

Fanii lui Inter îl aplaudă în picioare pe Matteo Darmian / captura digisport.ro

Matteo Darmian (36 de ani) a jucat ultimul său meci pentru Inter. Darmian a fost schimbat în a doua repriză a meciului cu Verona de către Cristi Chivu (45 de ani), pentru a fi aplaudat la scenă deschisă. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Toţi fanii lui Inter s-au ridicat în picioare şi l-au aplaudat pe Darmian, care părăseşte formaţia antrenată de Cristi Chivu cu un event de senzaţie. Darmian şi-a îmbrăţişat colegii şi l-a îmbrăţişat şi pe antrenorul Cristi Chivu la ieşirea de pe teren.

Cotat la 1.5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Darmian a evoluat la Inter din octombrie 2020. Mai întâi a fost împrumutat de la Parma, după care Inter l-a transferat definitiv în vara lui 2021.

Darmian a evoluat în 42 de meciuri pentru naţionala Italiei, pentru care a înscris 2 goluri.

Darmian şi-a făcut junioratul la marea rivală a Interului, AC Milan. A evoluat ulterior la Padova, Palermo, Torino până când ajungea la Manchester United, în schimbul a 18 milioane de euro! United l-a vândut în 2019 la Parma, pentru numai 2.48 milioane de euro.

Darmian a cucerit 3 titluri în Italia, incluzându-l pe cel de anul acesta şi 3 Cupe ale Italiei. O despărţire perfectă de Inter, cu un event.

