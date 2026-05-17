Record în Manchester United – Nottingham Forest 3-2! Ce performanță a stabilit Bruno Fernandes

Manchester United a primit duminică vizita celor de la Nottingham Forest pe Old Trafford, iar partida a fost una spectaculoasă, victoria fiind a echipei antrenate de Michael Carrick, scor 3-2.

Bruno Fernandes a avut o nouă evoluție încântătoare în tricoul „diavolilor”, ba mai mult, a egalat un record impresionant în istoria Premier League.

Bruno Fernandes, cele mai multe assist-uri într-un sezon de Premier League

Manchester United a învins-o duminică pe Nottingham Forest, scor 3-2, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 37 din Premier League. „Diavolii” au jucat ultimul joc al sezonului pe teren propriu, prilejul perfect pentru ca Bruno Fernandes să stabilească o performanță impresionantă.

Concret, fotbalistul portughez a pasat decisiv în minutul 76 la reușita lui Bryan Mbeumo și a ajuns la 20 de assist-uri în acest sezon de Premier League, egalând performanța lui Thierry Henry (sezonul 2002/03) și a lui Kevin De Bruyne (sezonul 2019/20).

Mai mult decât atât, jucătorul lui Manchester United are toate șansele să stabilească un nou record, având la dispoziție încă un meci. În ultima etapă a sezonului, United va juca în deplasare, pe terenul lui Brighton.