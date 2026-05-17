Dennis Man, gol și assist în PSV – Twente 5-1! Ce notă a primit starul român, în ultimul meci al sezonului

Dennis Man a fost titular în ultima etapă a sezonului pentru PSV Eindhoven, în confruntarea câștigată de campioana din Eredivisie cu scorul de 5-1, contra celor de la FC Twente.

Internaționalul român a evoluat 77 de minute în acest meci, timp suficient pentru a înregistra un gol și un assist, pentru a încheia sezonul așa cum se cuvinte.

Dennis Man, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Twente

Dennis Man a avut o evoluție excelentă în ultimul meci al sezonului, dintre PSV Eindhoven și FC Twente, din etapa cu numărul 34 din Eredivisie.

Fotbalistul român a punctat din pasa lui Ivan Perisic după pauză (min. 53), dar a întors serviciul către coechipierul Guus Til (min. 56), care a ajuns la 100 de goluri marcate pentru PSV.

În minutul 77, Peter Bosz l-a înlocuit pe Dennis Man cu Myron Boadu. Pentru prestația din acest meci, Sofa Score l-a notat pe fotbalistul român cu 7,5.