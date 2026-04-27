„Unde erai când a marcat Sparwasser?” Ziua în care Germania de Est a învins Germania de Vest la Cupa Mondială

Germania de Est învinge „inamicul” din Vest

Meciul propriu-zis nu a fost neapărat un spectacol. Dimpotrivă. Gazdele au dominat teritorial, dar fără să își creeze mari ocazii de a marca. Gerd Müller, care a lovit bara, a fost cel mai aproape de gol pentru vestici. În schimb, singura reușită a duelului a venit în minutul 77, din partea esticilor.

Jürgen Sparwasser, mijlocașul lui Magdeburg (pe atunci deținătoarea Cupei Cupelor), a primit o pasă lungă de la Erich Hamann și a controlat mingea între trei apărători ai RFG-ului, după care l-a învins pe portarul Sepp Maier. Golul a declanșat sărbătoarea esticilor atât pe teren, cât și în tribune. La final, jucătorii RDG-ului, instruiți în prealabil de comuniști, au refuzat să facă tradiționalele schimburi de tricouri. Cât despre gazde, dezamăgirea a fost uriașă, dar cu folos.

Germania de Vest a strâns rândurile și a devenit campioană mondială

Pentru vest-germani, eșecul a fost echivalentul unei alarme zgomotoase în miez de noapte, una pe care au luat-o foarte în serios. Au strâns rândurile și două săptămâni mai târziu au devenit campioni mondiali, după finala cu Olanda. „Golul lui Sparwasser a fost un semnal de trezire. Fără el, nu am fi devenit campioni mondiali”, a povestit căpitanul RFG-ului, Franz Beckenbauer, potrivit site-ului FIFA.

Germania de Est a câștigat grupa, dar în faza următoare a fost eliminată. Într-o serie cu Olanda, Brazilia și Argentina, esticii au luat doar un punct și s-au întors acasă. Bătuseră însă marele inamic capitalist, asta era tot ce conta. „Dacă într-o zi pe piatra mea de mormânt va scrie doar ‘Hamburg 74’, toată lumea va ști cine e îngropat acolo”, a spus, mândru, Jürgen Sparwasser, marcatorul golului. În țară, victoria a intrat în legendă. „Unde erai când a marcat Sparwasser?” a devenit un soi de salut în Germania de Est.

„Unde erai când a marcat Sparwasser?”

Pentru RDG, ediția din 1974 a rămas singura prezență la o Cupă Mondială, în contextul în care autoritățile din Berlinul de Est puneau mai mare preț pe alte sporturi, precum gimnastica sau atletismul, dar și pentru că fotbalul din Vest se dezvoltase economic, iar RDG pur și simplu nu a mai putut ține pasul. Victoria cu RFG a fost exploatată politic, „vândută” drept un succes al socialismului împotriva capitalismului. Eroii de pe teren au fost decorați, au primit roluri privilegiate în societate, dar fără recompense materiale substanțiale.

Ultimul meci din istoria Germaniei de Est a fost pe 12 septembrie 1990, un 2-0 cu Belgia, la Bruxelles. Zidul Berlinului căzuse deja, așa că era perioada „cântecului de lebădă” pentru RDG. De fapt, la nici o lună de la acel meci cu Belgia, pe 3 octombrie, cele două Germanii s-au reunificat. Peste ani, pentru estici rămâne însă acel succes de la Hamburg. Chiar și astăzi, locuitorii cei mai în vârstă din estul Germaniei se mai întreabă: „Tu unde erai când a marcat Sparwasser?”.