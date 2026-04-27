„Unde erai când a marcat Sparwasser?” Ziua în care Germania de Est a învins Germania de Vest la Cupa Mondială

La încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Germania s-a divizat, iar partea de est a căzut în mâna Uniunii Sovietice. Așa s-a format RDG (Germania de Est), controlată de comuniști și condusă autoritar, în mod asemănător cu ce se întâmpla în țările din estul Europei. Firește, pentru Germania de Est și autoritățile comuniste, marele dușman era „fratele” de la apus, Germania de Vest (RFG), o țară capitalistă de care o despărțea celebrul Zid al Berlinului.
Strict fotbalistic, Germania de Vest a fost întotdeauna mai de succes decât rivala din est. În 1954, a câștigat Cupa Mondială și nu a lipsit de la nicio ediție a celei mai importante competiții din lume. În schimb, RDG a obținut prima ei calificare la un Mondial abia în 1974. Culmea, adică la turneul găzduit chiar de RFG și la care, pe deasupra, esticii au picat într-o grupă cu rivalii din Vest!
Un meci cu miză politică
Fără să fie deloc o forță a continentului, Germania de Est traversa o perioadă înfloritoare pe atunci. Învinsese, în meciuri amicale, atât Olanda, cât și Franța, iar participarea la Mondialul din RFG reprezenta oportunitatea de a se arăta planetei. Pentru comuniști, era o nouă șansă de a face propagandă regimului prin intermediul sportului. În bunul spirit socialist, jucătorii au fost sfătuiți să se comporte exemplar și să nu creeze probleme în timpul turneului.
Așa că, pe 22 iunie 1974, la Hamburg, meciul dintre cele două Germanii a avut mai degrabă miză politică decât sportivă. Ambele echipe erau deja calificate în faza următoare, în detrimentul echipelor naționale din Chile și Australia. RFG obținuse două victorii (1-0 cu sud-americanii și 3-0 cu Socceroos), în timp ce RDG trecuse de Australia (2-0) și remizase cu Chile (1-1).
Esticii, sub supravegherea strictă a Stasi
Peste 60.000 de spectatori au venit pe Volksparkstadion, din Hamburg. Printre ei, în jur de 1500 de fani din Germania de Est, cu toții „aleși pe sprânceană” și controlați la sânge de Stasi, poliția secretă din țară. De altfel, câteva sute dintre suporteri erau chiar agenți Stasi. La fel cum se întâmpla în România acelor ani, cetățenii de rând nu aveau dreptul a călători liber în Vest. Cei selectați pentru Hamburg erau, evident, dintre cei cu „dosare” ireproșabile și care nu supăraseră niciodată autoritățile comuniste.
Germania de Vest avea și ea „meciul” ei, mai cu seamă prin prisma selecționerului Helmut Schön. Născut la Dresda, acesta plecase din Est după o ceartă cu Partidul Comunist și povestea peste tot că cei din RDG nu își doresc să trăiască în RDG. Firește, voia să câștige meciul, nu numai de dragul victoriei, ci și ca o formă de manifest împotriva regimului comunist.
Germania de Est învinge „inamicul” din Vest
Meciul propriu-zis nu a fost neapărat un spectacol. Dimpotrivă. Gazdele au dominat teritorial, dar fără să își creeze mari ocazii de a marca. Gerd Müller, care a lovit bara, a fost cel mai aproape de gol pentru vestici. În schimb, singura reușită a duelului a venit în minutul 77, din partea esticilor.
Jürgen Sparwasser, mijlocașul lui Magdeburg (pe atunci deținătoarea Cupei Cupelor), a primit o pasă lungă de la Erich Hamann și a controlat mingea între trei apărători ai RFG-ului, după care l-a învins pe portarul Sepp Maier. Golul a declanșat sărbătoarea esticilor atât pe teren, cât și în tribune. La final, jucătorii RDG-ului, instruiți în prealabil de comuniști, au refuzat să facă tradiționalele schimburi de tricouri. Cât despre gazde, dezamăgirea a fost uriașă, dar cu folos.
Germania de Vest a strâns rândurile și a devenit campioană mondială
Pentru vest-germani, eșecul a fost echivalentul unei alarme zgomotoase în miez de noapte, una pe care au luat-o foarte în serios. Au strâns rândurile și două săptămâni mai târziu au devenit campioni mondiali, după finala cu Olanda. „Golul lui Sparwasser a fost un semnal de trezire. Fără el, nu am fi devenit campioni mondiali”, a povestit căpitanul RFG-ului, Franz Beckenbauer, potrivit site-ului FIFA.
Germania de Est a câștigat grupa, dar în faza următoare a fost eliminată. Într-o serie cu Olanda, Brazilia și Argentina, esticii au luat doar un punct și s-au întors acasă. Bătuseră însă marele inamic capitalist, asta era tot ce conta. „Dacă într-o zi pe piatra mea de mormânt va scrie doar ‘Hamburg 74’, toată lumea va ști cine e îngropat acolo”, a spus, mândru, Jürgen Sparwasser, marcatorul golului. În țară, victoria a intrat în legendă. „Unde erai când a marcat Sparwasser?” a devenit un soi de salut în Germania de Est.
„Unde erai când a marcat Sparwasser?”
Pentru RDG, ediția din 1974 a rămas singura prezență la o Cupă Mondială, în contextul în care autoritățile din Berlinul de Est puneau mai mare preț pe alte sporturi, precum gimnastica sau atletismul, dar și pentru că fotbalul din Vest se dezvoltase economic, iar RDG pur și simplu nu a mai putut ține pasul. Victoria cu RFG a fost exploatată politic, „vândută” drept un succes al socialismului împotriva capitalismului. Eroii de pe teren au fost decorați, au primit roluri privilegiate în societate, dar fără recompense materiale substanțiale.
Ultimul meci din istoria Germaniei de Est a fost pe 12 septembrie 1990, un 2-0 cu Belgia, la Bruxelles. Zidul Berlinului căzuse deja, așa că era perioada „cântecului de lebădă” pentru RDG. De fapt, la nici o lună de la acel meci cu Belgia, pe 3 octombrie, cele două Germanii s-au reunificat. Peste ani, pentru estici rămâne însă acel succes de la Hamburg. Chiar și astăzi, locuitorii cei mai în vârstă din estul Germaniei se mai întreabă: „Tu unde erai când a marcat Sparwasser?”.
