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Nigeria nu e la Cupa Mondială, dar e reprezentată de nume mari! Jucătorii de top care i-ar fi putut reprezenta pe africani

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 12:50

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Nigeria nu e la Cupa Mondială, dar e reprezentată de nume mari! Jucătorii de top care i-ar fi putut reprezenta pe africani

Manuel Akanji, în duel cu Eberechi Eze / Profimedia

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Nigeria este una dintre numele notabile de pe continentul african care nu va evolua la Cupa Mondială 2026, cu toate că 10 echipe de pe acest continent vor participa la ediţia din acest an, prima din istorie care aliniază la start 48 de echipe. Fanii “Super Eagles” vor fi nevoiţi să urmărească la televizor meciurile din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

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Cu toate acestea, nigerienii vor fi reprezentaţi la acest turneu final de nume mari, în ciuda faptului că naţionala nu a obţinut calificarea. La ediţia din 2026, 16 jucători care evoluează pentru alte naţionale au origini în Nigeria.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

16 jucători cu origini în Nigeria vor evolua la Cupa Mondială 2026

Cei mai mulţi s-au născut în ţările pe care le reprezintă acum, din unul sau ambii părinţi nigerieni. Aceşti fotbalişti evoluează la echipe mari din Europa precum Inter, Real Madrid, Arsenal sau Bayern Munchen.

Owen Goodman, Manuel Akanji, David Alaba, Noah Okafor, Antonio Nusa, Felix Nmecha, Carney Chukuemeka, Bukayo Saka, Jamal Musiala, Michael Olise, Folarin Balogun, Eberechi Eze, Noni Madueke, Promise David, Tani Oluwaseyi şi Ime Okon sunt jucătorii cu origini nigeriene la acest turneu final, dar care vor evolua pentru alte echipe naţionale.

  • Owen Goodman (Crystal Palace) – născut în Canada, reprezintă Canada. Mamă din Nigeria şi tată englez.
  • Manuel Akanji (Inter) – născut în Elveţia, reprezintă Elveţia. Mamă din Elveţia, tată din Nigeria.
  • David Alaba (Real Madrid) – născut în Austria, reprezintă Austria. Mamă din Filipine şi tată din Nigeria.
  • Antonio Nusa (Leipzg) – născut în Norvegia, reprezintă Norvegia. Mamă din Norvegia, tată Nigeria
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund) născut în Germania, reprezintă Germania. Mamă din Germania, tată din Nigeria (a reprezentat şi Anglia la juniori)
  • Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) – născut în Austria, reprezintă Austria. Ambii părinţi din Nigeria
  • Bukayo Saka (Arsenal) – născut în Anglia, reprezintă Anglia. Ambii părinţi din Nigeria.
  • Jamal Musiala (Bayern Munchen) – născut în Germania, reprezintă Germania. Mamă din Germania, tată britanico-nigerian.
  • Michael Olise (Bayern Munchen) – născut în Anglia, reprezintă Franţa. Mamă francezo-algeriană, tată britanico-nigerian.
  • Folarin Balogun (AS Monaco) – născut în SUA, reprezintă SUA. Ambii părinţi nigerieni (a fost eligibil şi pentru Anglia)
  • Eberechi Eze (Arsenal) – născut în Londra, reprezintă Anglia. Ambii părinţi nigerieni.
  • Noni Madueke (Arsenal) – născut în Anglia, reprezintă Anglia. Ambii părinţi nigerieni.
  • Promise David (Royale Union SG) – născut în Canada, reprezintă Canada. Ambii părinţi nigerieni.
  • Tani Oluwaseyi (Villarreal) – născut în Nigeria, reprezintă Canada. Ambii prăinţi nigerieni.
  • Ime Okon (Hannover 96) – născut în Africa de Sud, reprezintă Africa de Sud. Mamă din Africa de Sud, tată din Nigeria.
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