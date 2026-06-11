Nigeria nu e la Cupa Mondială, dar e reprezentată de nume mari! Jucătorii de top care i-ar fi putut reprezenta pe africani

Nigeria este una dintre numele notabile de pe continentul african care nu va evolua la Cupa Mondială 2026, cu toate că 10 echipe de pe acest continent vor participa la ediţia din acest an, prima din istorie care aliniază la start 48 de echipe. Fanii “Super Eagles” vor fi nevoiţi să urmărească la televizor meciurile din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, nigerienii vor fi reprezentaţi la acest turneu final de nume mari, în ciuda faptului că naţionala nu a obţinut calificarea. La ediţia din 2026, 16 jucători care evoluează pentru alte naţionale au origini în Nigeria.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

16 jucători cu origini în Nigeria vor evolua la Cupa Mondială 2026

Cei mai mulţi s-au născut în ţările pe care le reprezintă acum, din unul sau ambii părinţi nigerieni. Aceşti fotbalişti evoluează la echipe mari din Europa precum Inter, Real Madrid, Arsenal sau Bayern Munchen.

Owen Goodman, Manuel Akanji, David Alaba, Noah Okafor, Antonio Nusa, Felix Nmecha, Carney Chukuemeka, Bukayo Saka, Jamal Musiala, Michael Olise, Folarin Balogun, Eberechi Eze, Noni Madueke, Promise David, Tani Oluwaseyi şi Ime Okon sunt jucătorii cu origini nigeriene la acest turneu final, dar care vor evolua pentru alte echipe naţionale.