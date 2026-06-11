Topul celor mai frumoase tricouri de la Campionatul Mondial. Americanii şi-au ales favoritele

Americanii au realizat topul celor mai frumoase tricouri de la Campionatul Mondial. Turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada va începe azi, live exclusiv în Universul Antena.
Partida de deschidere de la Campionatul Mondial, Mexic – Africa de Sud, va fi azi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Ceremonia de deschidere va începe de la ora 20:00.
Topul celor mai frumoase tricouri de la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial va fi o adevărată sărbătoare a fotbalului, iar naţionalele vor să dea tot ce au mai bun pentru a înregistra rezultate care să rămână în istorie.
Toate privirile vor fi şi pe tricourile celor 48 de naţionale calificate la Mondial. Americanii de la espn.com au realizat topul celor mai frumoase echipamente, create special pentru marele eveniment sportiv din această vară.
Americanii consideră că tricoul naţionalei Uruguayului, cel pentru meciurile considerate în deplasare, este cel mai atractiv de la Campionatul Mondial. Pe locul secund în acest top este cel al naţionalei Japoniei, iar pe locul trei, cel naţionalei Franţei.
Topul celor mai frumoase tricouri de la Campionatul Mondial:
1. Uruguay (deplasare)
2. Japonia (deplasare)
3. Franţa (deplasare)
4. Curacao (deplasare)
5. SUA (acasă)
6. Mexic (acasă)
7. Argentina (deplasare)
8. Brazilia (acasă)
9. Belgia (deplasare)
10. Spania (deplasare)
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