Portughezii şi-au pierdut răbdarea cu Cristiano Ronaldo, înaintea Cupei Mondiale 2026: “Scandalos”

Portugalia speră să câştige în premieră Cupa Mondială, la ediţia din 2026, organizată de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Miercuri seară, lusitanii au disputat ultimul meci de pregătire înaintea turneului final. Ei au învins Nigeria, scor 2-1.

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Pentru Portugalia au marcat Pedro Neto şi Chico Conceicao, în timp ce Adams a marcat singurul gol al nigerienilor. În meciul disputat la Leiria, Cristiano Ronaldo a jucat 65 de minute, însă prestaţia sa a fost departe de ce a obişnuit superstarul portughez de-a lungul anilor.

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Portughezii, scoşi din sărite de ratările lui Cristiano Ronaldo în Portugalia – Nigeria 2-1

Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo a avut mai multe execuţii ratate în timpul meciului cu Nigeria. Jucătorul lui Al Nassr a fost autorul mai multor ocazii, cea mai mare având loc în minutul 9, atunci când Nelson Semedo i-a pasat superb, dar Ronaldo a trimis pe lângă poartă, spre disperarea lusitanilor.

Jurnaliştii portughezi nu l-au menajat deloc pe Ronaldo: “Ce ocazie! Ratare scandaloasă a lui Ronaldo împotriva Nigeriei”, au titrat cei de la abola.pt, după şutul complet ratat al lui CR7.

Prezenţa lui Cristiano Ronaldo în lotul Portugaliei îi face pe mulţi să se întrebe dacă nu cumva dăunează echipei lui Roberto Martinez. John Barnes, fostul jucător al lui Liverpool, i-a avertizat pe portughezi înaintea acestei Cupe Mondiale: