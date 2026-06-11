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Portughezii şi-au pierdut răbdarea cu Cristiano Ronaldo, înaintea Cupei Mondiale 2026: “Scandalos”

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 12:01

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Portughezii şi-au pierdut răbdarea cu Cristiano Ronaldo, înaintea Cupei Mondiale 2026: Scandalos

Cristiano Ronaldo, în timpul meciului Portugalia - Nigeria / Profimedia

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Portugalia speră să câştige în premieră Cupa Mondială, la ediţia din 2026, organizată de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Miercuri seară, lusitanii au disputat ultimul meci de pregătire înaintea turneului final. Ei au învins Nigeria, scor 2-1.

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Pentru Portugalia au marcat Pedro Neto şi Chico Conceicao, în timp ce Adams a marcat singurul gol al nigerienilor. În meciul disputat la Leiria, Cristiano Ronaldo a jucat 65 de minute, însă prestaţia sa a fost departe de ce a obişnuit superstarul portughez de-a lungul anilor.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Portughezii, scoşi din sărite de ratările lui Cristiano Ronaldo în Portugalia – Nigeria 2-1

Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo a avut mai multe execuţii ratate în timpul meciului cu Nigeria. Jucătorul lui Al Nassr a fost autorul mai multor ocazii, cea mai mare având loc în minutul 9, atunci când Nelson Semedo i-a pasat superb, dar Ronaldo a trimis pe lângă poartă, spre disperarea lusitanilor.

Jurnaliştii portughezi nu l-au menajat deloc pe Ronaldo: “Ce ocazie! Ratare scandaloasă a lui Ronaldo împotriva Nigeriei”, au titrat cei de la abola.pt, după şutul complet ratat al lui CR7.

Prezenţa lui Cristiano Ronaldo în lotul Portugaliei îi face pe mulţi să se întrebe dacă nu cumva dăunează echipei lui Roberto Martinez. John Barnes, fostul jucător al lui Liverpool, i-a avertizat pe portughezi înaintea acestei Cupe Mondiale:

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“Nu cred că Ronaldo va avea un impact major, aşa cum o făcea în trecut. Portugalia are mulţi jucători buni, dar cu cât ai un jucător care domină echipa, doar pentru că este Cristiano Ronaldo, nu vei vedea tot ce e mai bun la jucători precum Bruno Fernandes sau alţi jucători, pentru că totul se învârte în jurul lui Ronaldo. Şi asta nu cred că o ajută deloc pe Portugalia”, a declarat John Barnes, potrivit talkSPORT.

Meciurile Portugaliei din faza grupelor, la World Cup 2026

  • Portugalia – RD Congo (20:00, 17 iunie, Grupa K, Houston Stadium)
  • Portugalia – Uzbekkistan (20:00, 23 iunie, Grupa K, Houston Stadium)
  • Columbia – Portugalia (02:30, 28 iunie, Grupa K, Miami Stadium)
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