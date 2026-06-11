FRF, prima reacţie după scandalul barajului de promovare în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS

FRF a oferit o primă reacţie după ce CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS, acuzând nereguli în ceea ce priveşte meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 1. Formaţia din Alba a pierdut barajul cu Popeşti Leordeni, dar a contestat barajul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unirea Alba Iulia susţine că Ştefăneştii de Jos nu ar fi trebuit să obţină promovarea directă în Liga 2, chiar dacă a încheiat pe primul loc Grupa 2, cu 29 de puncte, la egalitate cu Popeşti Leordeni. Formaţia din Alba Iulia a susţine că Ştefăneştii de Jos figurează cu o depunctare de două puncte.

FRF, prima reacţie după scandalul barajului de promovare în Liga 2

Astfel, în cazul în care această depunctare s-ar fi luat în calcul, Ştefăneştii de Jos ar fi trebuit să joace barajul cu Unirea Alba Iulia, echipă care a mers la TAS pentru a-şi căuta dreptatea. În cursul zilei de joi, FRF a emis un comunicat legat de această situaţie:

“Federația Română de Fotbal a luat act de informațiile vehiculate recent în spațiul public și de demersurile juridice inițiate de clubul CSM Unirea Alba Iulia.

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, FRF dorește să precizeze următoarele: