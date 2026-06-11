FRF, prima reacţie după scandalul barajului de promovare în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS

FRF a oferit o primă reacţie după ce CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS, acuzând nereguli în ceea ce priveşte meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 1. Formaţia din Alba a pierdut barajul cu Popeşti Leordeni, dar a contestat barajul.
Unirea Alba Iulia susţine că Ştefăneştii de Jos nu ar fi trebuit să obţină promovarea directă în Liga 2, chiar dacă a încheiat pe primul loc Grupa 2, cu 29 de puncte, la egalitate cu Popeşti Leordeni. Formaţia din Alba Iulia a susţine că Ştefăneştii de Jos figurează cu o depunctare de două puncte.
FRF, prima reacţie după scandalul barajului de promovare în Liga 2
Astfel, în cazul în care această depunctare s-ar fi luat în calcul, Ştefăneştii de Jos ar fi trebuit să joace barajul cu Unirea Alba Iulia, echipă care a mers la TAS pentru a-şi căuta dreptatea. În cursul zilei de joi, FRF a emis un comunicat legat de această situaţie:
“Federația Română de Fotbal a luat act de informațiile vehiculate recent în spațiul public și de demersurile juridice inițiate de clubul CSM Unirea Alba Iulia.
În vederea unei corecte informări a opiniei publice, FRF dorește să precizeze următoarele:
Federația Română de Fotbal asigură opinia publică de faptul că organizarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 2 a fost efectuată cu respectarea strictă a tuturor normelor regulamentare aplicabile, precum și în deplină concordanță cu deciziile organismelor jurisdicționale competente.
Având însă în vedere că aspectele semnalate fac obiectul unui caz aflat în mod oficial pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, cu termen de soluționare stabilit pentru data de 17 iunie 2026, Federația nu va furniza detalii suplimentare în acest moment. Această conduită este necesară pentru a nu interfera în niciun fel cu activitatea și independența organismului jurisdicțional. Toate clarificările necesare vor fi oferite public ulterior termenului menționat.
Cu toate acestea, FRF consideră necesar să sublinieze faptul că urmare a apariției, inclusiv în spațiul public, a unor informații referitoare la eventuale înscrisuri care atestă o situație de fapt nereală, Federația Română de Fotbal va formula către Comisia de Disciplină și Etică o sesizare în temeiul art. 59 din Regulamentul Disciplinar. Acest demers are ca scop verificarea și sancționarea oricăror fapte ce pot constitui abateri disciplinare.
Federația Română de Fotbal își menține angajamentul ferm față de respectarea principiilor de fair-play, transparență și legalitate, organizarea tuturor competițiilor FRF fiind efectuată în deplină concordanță cu acestea”, se arată în comunicatul FRF.
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