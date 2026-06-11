Dinamo poate pierde alţi doi titulari de bază. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Discuţii deschise”

Dinamo poate pierde alţi doi titulari de bază, pe Cătălin Cîrjan şi pe Alexandru Musi. Andrei Nicolescu a confirmat faptul că se poartă negocieri cu echipe din străinătate în privinţa mijlocaşilor.
Ambii jucători au fost de bază în sezonul trecut, Cătălin Cîrjan fiind căpitanul echipei. După plecarea lui Zeljko Kopic, s-a zvonit că mijlocaşul ar putea ajunge la noua echipă a croatului, care ar urma să fie una din Golf.
Dinamo poate pierde alţi doi titulari de bază: negocieri pentru Alexandru Musi şi Cătălin Cîrjan
Andrei Nicolescu a dezvăluit că în această perioadă de mercato, echipe din străinătate şi-au manifestat interesul atât pentru Cătălin Cîrjan, cât şi pentru Alexandru Musi. Viitorul celor doi este, astfel, incert la formaţia din Ştefan cel Mare.
“Există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Cătălin Cîrjan a fost aproape de plecarea de la Dinamo şi în iarnă. Mijlocaşul a fost dorit de Metalist Harkov, formaţie din Ucraina oferind peste patru milioane de euro în schimbul său. Internaţionalul român a preferat, în cele din urmă, să rămână la echipa alb-roşie.
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De cealaltă parte, Alexandru Musi se poate despărţi de Dinamo după un singur sezon. Mijlocaşul care a îndeplinit regula U21 la echipa din Ştefan cel Mare, în sezonul recent încheiat, a fost transferat de “câini” în vara trecută de la FCSB, la schimb cu Dennis Politic.
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