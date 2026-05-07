Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame

Steaua a fost, recent, lovită de tragedii, după decesele lui Helmut Duckadam, pe 2 aprilie 2024 şi Emeric Ienei, pe 5 noiembrie 2025.
Cel mai crunt destin l-a avut însă Lucian Bălan, care s-a sinucis pe 12 noiembrie 2015, la vârsta de 56 de ani. (IMAGINI CU SUCCESUL DE ATUNCI ŞI CU COMPONENŢI AI STELEI DE ATUNCI, ÎN GALERIA FOTO)
Lucian Bălan a fost titular în finala Cupei Campionilor din 1986, disputată pe 7 mai, pe stadionul din Sevilla. A fost schimbat în minutul 72 al meciului, fiind înlocuit cu Anghel Iordănescu, ce era secund atunci la Steaua. Iordănescu nu mai jucase de 2 ani, dar şi-a asumat responsabilitatea de a intra pe teren în acel meci istoric. Introducerea lui Iordănescu a fost o surpriză şi pentru colegii săi de echipă, dar el s-a descurcat foarte bine.
Lucian Bălan fusese transferat la Steaua în 1985, venind de la Baia Mare. A câştigat Cupa Campionilor şi Supercupa Europei cu Steaua, după care, în 1989, s-a transferat în Belgia, la Beerschot. În 1990 a plecat de la echipa belgiană în Spania, acolo unde a jucat în liga a doua, pentru Real Murcia.
În 1991 Lucian Bălan şi-a încheiat cariera de fotbalist, trecând la antrenorat. Nu a antrenat prea mult, renunţând la această meserie în 1994, ultima echipă pe care a pregătit-o fiind FC Baia Mare.
După încheierea carierei de antrenor s-a angajat ca taximetrist şi a lucrat o perioadă în presă. În 2008 soţia divorţa de el, acuzându-l că pierdea bani la jocurile de noroc.
Înainte de tragedie, suferise un accident vascular cerebral, iar mama lui decedase
În 2010 Lucian Bălan a fost angajat la centrul de copii şi juniori al echipei patronate de Gigi Becali, dar a fost dat afară după numai două luni, fiind acuzat de părinţii juniorilor că ar fi venit băut la antrenamente.
În 2004 Lucian Bălan a avut prima tentativă de sinucidere, iar în 2010 o a doua tentativă de sinucidere. Presa scria atunci că ar fi acumulat datorii mari din pricina dependenţei de jocuri de noroc.
Înainte de tragedie, Lucian Bălan a trecut prin două momente cumplite. Bălan suferise un accident vascular cerebral, iar pe 2 noiembrie 2015 mama lui decedase.
Componenţii Stelei 1986 au cerut, recent, indemnizaţii de merit pentru toţi cei care au cucerit Cupa Campionilor şi se află în viaţă.
„Eu, personal, nu am dat importanță prea mare acestui lucru și cred că am greșit. Am fost în prim-planul mass-media mulți ani și puteam să abordez acest subiect. Au fost colegi de-ai noștri care s-au și stins din cauza situației financiare foarte rele”, a declarat Victor Pițurcă.
