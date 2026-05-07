Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame

Lucian Bălan, al doilea de pe rândul de jos, de la dreapta spre stânga, lângă Marius Lăcătuş / Hepta

Steaua a fost, recent, lovită de tragedii, după decesele lui Helmut Duckadam, pe 2 aprilie 2024 şi Emeric Ienei, pe 5 noiembrie 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai crunt destin l-a avut însă Lucian Bălan, care s-a sinucis pe 12 noiembrie 2015, la vârsta de 56 de ani. (IMAGINI CU SUCCESUL DE ATUNCI ŞI CU COMPONENŢI AI STELEI DE ATUNCI, ÎN GALERIA FOTO)

Lucian Bălan se sinucidea în 2015

Lucian Bălan a fost titular în finala Cupei Campionilor din 1986, disputată pe 7 mai, pe stadionul din Sevilla. A fost schimbat în minutul 72 al meciului, fiind înlocuit cu Anghel Iordănescu, ce era secund atunci la Steaua. Iordănescu nu mai jucase de 2 ani, dar şi-a asumat responsabilitatea de a intra pe teren în acel meci istoric. Introducerea lui Iordănescu a fost o surpriză şi pentru colegii săi de echipă, dar el s-a descurcat foarte bine.

Lucian Bălan fusese transferat la Steaua în 1985, venind de la Baia Mare. A câştigat Cupa Campionilor şi Supercupa Europei cu Steaua, după care, în 1989, s-a transferat în Belgia, la Beerschot. În 1990 a plecat de la echipa belgiană în Spania, acolo unde a jucat în liga a doua, pentru Real Murcia.

În 1991 Lucian Bălan şi-a încheiat cariera de fotbalist, trecând la antrenorat. Nu a antrenat prea mult, renunţând la această meserie în 1994, ultima echipă pe care a pregătit-o fiind FC Baia Mare.