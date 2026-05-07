Cel mai tare clip pe care îl vei vedea azi. Timothee Chalamet îi recrutează pe Belingham și Lamine Yamal pentru un meci istoric

Sebastian Ujica Publicat: 7 mai 2026, 18:49

Jude Bellingham și Lamine Yamal apar în cea mai nouă reclamă Adidas

Ultima reclamă a celor de la Adidas pentru Campionatul Mondial din această vară are nume grele. Prezentată ca un film în care actor principal este Thimothee Chalamet, reclama reușește imposibilul: să facă pace între Jude Bellingham și Lamine Yamal.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Beckham, Zidane și Del Piero, „transformați” cu AI

Povestea reclamei: Chalamet vrea să alcătuiască cea mai tare echipă de trei oameni pentru un meci de fotbal în spatele blocului. Asta pentru a opri o echipă de legendă, care nu a mai fost învinsă de 30 de ani. Chalamet povestește că acea echipă a reușit să învingă și una formată din David Beckham, Zinedine Zidane și Alessandro Del Piero. Aceștia apar clip modificați digital.

Chalamet îi aduce în echipa lui pe Jude Bellingham și Lamine Yamal, mari rivali în Spania în El Clasico, dar și la naționale după finala ultimului EURO. Alături de cei doi intră pe teren jucătoarea de fotbal din SUA, Trinity Rodman.

În clip mai apar Bad Bunny, Leo Messi, dar și alți jucători precum Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz și Santiago Gimenez.

