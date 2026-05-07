Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului

Vlad Chiricheş (36 de ani) este dorit de Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep. Presa turcă a anunţat că Vlad Chiricheş este principalul transfer dorit de Rădoi, care a debutat cu două înfrângeri pe banca lui Gaziantep, 0-3 cu Eyupspor şi 0-2 cu Beşiktaş.
Chiricheş şi-a reziliat, recent, înţelegerea cu FCSB, care expira oricum la finalul sezonului. Gigi Becali (67 de ani) l-a tot criticat pe jucător înainte ca acesta să plece. Cel mai recent îi transmitea lui Rădoi, înainte ca antrenorul să plece, că nu mai vrea să îl vadă în echipă. Rădoi l-a titularizat, totuşi.
“Noul antrenor al echipei roșii și negre, Mirel Radoi, a început pregătirea listei de transferuri. Fundașul Vlad Chiricheș, care este compatriotul său și a lucrat cu el o perioadă, este în fruntea listei”, a scris publicaţia turcă gaziantepolusum.com.
Vlad Chiricheş este cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A evoluat în trecut în 78 de meciuri pentru naţionala României, fiind şi căpitanul tricolorilor.
12 meciuri a adunat Vlad Chiricheş în acest sezon în campionat pentru FCSB. A jucat 5 meciuri în Europa League şi unul în Cupa României. Nu a marcat niciun gol şi nu a reuşit niciun assist în aceste partide.
