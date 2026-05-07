CCA a luat decizia finală! Cine va arbitra CFR Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni în etapa cu numărul 8 din play-off, iar oltenii ar putea face un pas uriaș către câștigarea titlului, dacă se vor impune în Gruia.

Comisia Centrală a Arbitrilor a înțeles importanța disputei care este programată pe data de 8 mai (de la ora 21:00) și l-a delegat la centru pe cel mai experimentat arbitru din fotbalul românesc.

Istvan Kovacs va arbitra CFR – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va încerca să facă tot posibilul pentru a câștiga din punct de vedere matematic titlul în Liga 1, iar oltenii ar putea face un pas important către acest obiectiv, dacă se vor impune în Gruia, contra celor de la CFR Cluj.

Mai mult decât atât, formația antrenată de Filipe Coelho va avea nevoie și de un succes al Rapidului pe Cluj Arena. Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centrul disputei de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” pe Istvan Kovacs.

Acesta va fi ajutat de asistenții Tunyogi Ferencz și Neacșu Traian. În camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan și Valentin Porumbel. Arbitrul de rezervă va fi Iulian Călin, iar observator a fost delegat Zoltan Székely.