Home | Fotbal | Liga 1 | CCA a luat decizia finală! Cine va arbitra CFR Cluj – Universitatea Craiova

CCA a luat decizia finală! Cine va arbitra CFR Cluj – Universitatea Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 7 mai 2026, 19:03

Comentarii
CCA a luat decizia finală! Cine va arbitra CFR Cluj – Universitatea Craiova

Cadru din Universitatea Craiova - CFR Cluj / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

CFR Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni în etapa cu numărul 8 din play-off, iar oltenii ar putea face un pas uriaș către câștigarea titlului, dacă se vor impune în Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Comisia Centrală a Arbitrilor a înțeles importanța disputei care este programată pe data de 8 mai (de la ora 21:00) și l-a delegat la centru pe cel mai experimentat arbitru din fotbalul românesc.

Istvan Kovacs va arbitra CFR – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va încerca să facă tot posibilul pentru a câștiga din punct de vedere matematic titlul în Liga 1, iar oltenii ar putea face un pas important către acest obiectiv, dacă se vor impune în Gruia, contra celor de la CFR Cluj.

Mai mult decât atât, formația antrenată de Filipe Coelho va avea nevoie și de un succes al Rapidului pe Cluj Arena. Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centrul disputei de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” pe Istvan Kovacs.

Acesta va fi ajutat de asistenții Tunyogi Ferencz și Neacșu Traian. În camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan și Valentin Porumbel. Arbitrul de rezervă va fi Iulian Călin, iar observator a fost delegat Zoltan Székely.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Observator
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986
20:54

Gabriela Ruse, eliminată de la Roma de Jelena Ostapenko! Românca ajunsese pe tablou ca lucky loser
20:40

VideoSuperSteaua – povestea completă a nopții în care fotbalul românesc a cucerit Europa
20:39

VideoJurnal Antena Sport | E gata să dea lovitura
20:37

VideoJurnal Antena Sport | E profesor în bazin
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Pregătit să coboare la prima
20:26

VideoJurnal Antena Sport | Frustrarea lui Pancu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 4 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 5 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 6 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB