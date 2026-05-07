Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni

Sebastian Ujica Publicat: 7 mai 2026, 17:58

Kylian Mbappe / Profimedia

Tensiunea la Real Madrid este la cote maxime! Astăzi, cu doar câteva zile înainte de El Clasico, Fede Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie la antrenament, iar mijlocașul uruguayan a ajuns la spital.

Deși situația este departe de a fi roz, Kylian Mbappe pare lipsit de griji. Jucătorul francez a fost filmat în timp ce pleca de la baza de antrenament și râdea în hohote!

Mbappe, criticat dur de fani

Jurnaliștii de la El Chiringuito l-au filmat pe Mbappe când pleca de la baza de antrenament, iar jucătorul râdea. Deși acest lucru nu are vreo legătură cu incidentul dintre Valverde și Tchouameni, momentul este cum nu se poate mai prost din punct de vedere al opticii situației, în condițiile în care unul dintre colegii săi de echipe a ajuns la spital astăzi.

Este a doua oară în câteva zile când Mbappe este luat în colimator. Asta după ce a fost surprins când a aterizat în Sardinia cu doar 12 minute înainte de ora la care începea meciul lui Real cu Espanyol. Asta în condițiile în care jucătorul este incert pentru El Clasico din weekend.

Fanii Realului au creat și un site numit MbappeOUT unde fanii pot semna o petiție pentru ca jucătorul să plece de la Real. La ora scrierii acestui articol, petiția a fost semnată de 33,7 milioane de fani!

