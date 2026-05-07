Filipe Coelho nu se gândește la titlu, deși meciul cu CFR Cluj îi poate aduce pe olteni aproape de trofeu

Universitatea Craiova și-ar putea adjudeca titlul de campioană a Ligii 1 chiar din această etapă, asta dacă va câștiga disputa cu CFR, iar Universitatea Cluj ar fi învinsă pe teren propriu de Rapid București.

La conferința de presă premergătoare partidei din Gruia, tehnicianul din Bănie a încercat să se gândească mai puțin la câștigarea campionatului și mai mult la evoluția echipei.

Filipe Coelho nu vrea să se gândească la titlu

Universitatea Craiova este la un pas de câștigarea titlului în Liga 1, iar meciul cu CFR Cluj va fi unul extrem de important pentru formația din Bănie, care depinde și de rezultatul partidei dintre Universitatea Cluj și Rapid.

„Bineînțeles că avem un meci dificil în fața unei echipe care a pierdut ultima dată acasă în luna octombrie. Când joacă acasă sunt foarte buni. Au un moment bun și vom da totul pentru a câștiga toate cele 3 puncte. Toate meciurile sunt diferite, momente diferite, contexte diferite. Joacă acasă, cred că este important și pentru ei, dar suntem pregătiți să încercăm să câștigăm cele 3 puncte.

Vom da totul, pentru că este minimum ce putem face, să dăm totul pentru acest club și pentru acest oraș. O săptămână normală, am dat tot ce am avut mai bun ca să pregătim jocul în condiții bune. Respectăm adversarul, joacă bine, toți adversarii sunt buni. Cred că am făcut treabă bună toată săptămâna. Acum o să jucăm cât de bine putem, încercăm să dăm totul și o să vedem dacă vom lua cele 3 puncte.