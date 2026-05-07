Decizia radicală a fanilor lui Dinamo după scandalul declanşat de noua stemă a “câinilor”!

Ultraşii lui Dinamo au anunţat că, în semn de protest faţă de noua siglă a “câinilor”, nu vor intra pe stadion la meciul formaţiei antrenate de Zeljko Kopic cu FC Argeş.

Dinamo – FC Argeş se dispută duminică, de la ora 19:00. “Câinii” sunt în plină luptă pentru atingerea obiectivului, calificarea într-o cupă europeană. În acest moment sunt pe locul 4, cu 34 de puncte, cu două peste Rapid. Lider e Universitatea Craiova, cu 45 de puncte, pe 2 e U Cluj, cu 43 de puncte, iar pe 3 CFR Cluj, cu 40 de puncte.

Ultraşii lui Dinamo nu vor intra pe stadion la meciul cu FC Argeş

“Au trecut mai bine de 24 de ore de când ne-am afirmat oficial și asumat poziția legată de propunerea pentru o nouă siglă a clubului. Am spus clar și răspicat că nu suntem de acord cu ea și că așteptăm o nouă propunere.

Cu toate că a existat o reacție din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situația creată, dar fără o soluție reală pentru viitor. Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o așteptăm și nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în direcția solicitată.

Dacă pentru dinamovistul de rând, această așteptare fără termen este tolerabilă, suflarea ULTRA care a însoțit acest club și, implicit, identitatea lui în toate colțurile țării, nu poate accepta niciun fel de compromis. Am petrecut nopți întregi pe drumuri, am colindat stadioane modeste și stadioane vechi, am fost prezenți dimineața devreme pe coclaurile ligii secunde pentru un singur ideal: Dinamo.