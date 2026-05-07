Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 18:15

Decizia radicală a fanilor lui Dinamo după scandalul declanşat de noua stemă a câinilor!

Suporterii lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Ultraşii lui Dinamo au anunţat că, în semn de protest faţă de noua siglă a “câinilor”, nu vor intra pe stadion la meciul formaţiei antrenate de Zeljko Kopic cu FC Argeş.

Dinamo – FC Argeş se dispută duminică, de la ora 19:00. “Câinii” sunt în plină luptă pentru atingerea obiectivului, calificarea într-o cupă europeană. În acest moment sunt pe locul 4, cu 34 de puncte, cu două peste Rapid. Lider e Universitatea Craiova, cu 45 de puncte, pe 2 e U Cluj, cu 43 de puncte, iar pe 3 CFR Cluj, cu 40 de puncte.

“Au trecut mai bine de 24 de ore de când ne-am afirmat oficial și asumat poziția legată de propunerea pentru o nouă siglă a clubului. Am spus clar și răspicat că nu suntem de acord cu ea și că așteptăm o nouă propunere.

Cu toate că a existat o reacție din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situația creată, dar fără o soluție reală pentru viitor. Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o așteptăm și nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în direcția solicitată.

Dacă pentru dinamovistul de rând, această așteptare fără termen este tolerabilă, suflarea ULTRA care a însoțit acest club și, implicit, identitatea lui în toate colțurile țării, nu poate accepta niciun fel de compromis. Am petrecut nopți întregi pe drumuri, am colindat stadioane modeste și stadioane vechi, am fost prezenți dimineața devreme pe coclaurile ligii secunde pentru un singur ideal: Dinamo.

Acum, când miza este mai mare decât orice loc în clasament, ne vedem nevoiți să luăm atitudine față de o decizie ce lovește direct în ADN-ul și spiritul dinamovist. Astfel, grupurile de suporteri care alcătuiesc FCD SUD și Peluza Cătălin Hîldan nu vor intra pe stadion, dar vor fi în continuare prezenți lângă echipă, la porțile stadionului, deoarece dragostea pentru culori și emblemă nu se negociază.

Vom menține această poziție până în momentul în care vom vedea o decizie fermă și o acțiune palpabilă și transparentă din partea clubului referitoare la viitoarea identitate vizuală, identitate care ne va fi prezentată și pe care va trebui să o acceptăm împreună!

Cei care nu sunt de acord cu decizia conducerii clubului Dinamo și care nu se regăsesc în identitatea vizuală a acesteia sunt invitați să ni se alăture. Astfel, pentru meciul de duminică acasă împotriva celor de la FC Argeș, ne vom întâlni lângă Biserica Cașin începând cu ora 18:00.

CU TOȚII LA STADION! NIMENI ÎN STADION!”, a transmis Peluza “Cătălin Hîldan”.

