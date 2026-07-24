Jucătorul de la FCSB care a trecut repede peste ruşinea cu Auda! A dansat şi a făcut o şedinţă foto pe gazonul din Ghencea

Daniel Bîrligea şi logodnica Antonia ne-au oferit în mai multe rânduri clipe de tandreţe în public, dar de data asta atacantul de la FCSB nu şi-a ales momentul cel mai potrivit.

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Atacantul de 26 de ani a revenit pe gazon după FCSB – Auda 2-3, alături de Antonia, dar şi de un fotograf, care a făcut o şedinţă foto spectaculoasă cu cei doi.

Daniel Bîrligea, şedinţă foto pe Stadionul Steaua

Pentru Bîrligea, fotbalul a trecut rapid pe planul secund, în urma eşecului ruşinos cu Auda din prima manşă a turului 2 preliminar al Conference League. Conform golazo.ro, Daniel şi Antonia au dansat şi s-au sărutat pe teren.

Asta chiar dacă Bîrligea a fost unul dintre jucătorii criticaţi de Gigi Becali după partida de pe Stadionul Steaua.

„Ce vină să aibă Baciu că Târnovanu scapă două mingi în poartă? Ce vină să aibă Baciu că Bîrligea ratează? Noi am fost mult mai buni decât ei, asta contează!”, spunea Becali, joi seară, citat de digisport.ro.