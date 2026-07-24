Continuă „curățenia” la Dinamo: jucătorul adus cu mari speranțe, pus pe liber de „câini”

Dinamo continuă strategia începută în această vară, aceea de a renunța la jucătorii care nu au confirmat, iar acum a venit rândul unui puști adus cu mari speranțe din liga secundă.

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Casian Soare, mijlocaș ofensiv de tip număr 10, luat de Dinamo de la Șelimbăr, va trebui să-și caute un nou angajament în perioada următoare, asta după ce tocmai și-a reziliat contractul cu trupa bucureșteană.

Fotbalistul adus cu mari speranțe de Dinamo, pus pe liber după 2 meciuri în tricoul „câinilor”

Fotbalistul nu a fost folosit foarte des de când a ajuns la formația alb-roșie, bifând doar 2 prezențe, iar acum urmează să aibă ocazia de a-și arăta valoarea la următoarea echipă unde o să ajungă.

„Mulțumim, Casian Soare! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu mijlocașul central Casian Soare. Sosit la Dinamo în ianuarie 2025, Casian a adunat un număr de 2 meciuri oficiale pentru clubul nostru.

În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 13 meciuri. Îi mulțumim lui Casian Soare pentru întreg aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, au anunțat cei de la Dinamo pe Facebook.