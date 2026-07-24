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Continuă „curățenia” la Dinamo: jucătorul adus cu mari speranțe, pus pe liber de „câini”

Mihai Alecu Publicat: 24 iulie 2026, 8:24

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Continuă „curățenia la Dinamo: jucătorul adus cu mari speranțe, pus pe liber de „câini

Casian Soare pleacă de la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Dinamo continuă strategia începută în această vară, aceea de a renunța la jucătorii care nu au confirmat, iar acum a venit rândul unui puști adus cu mari speranțe din liga secundă.

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Casian Soare, mijlocaș ofensiv de tip număr 10, luat de Dinamo de la Șelimbăr, va trebui să-și caute un nou angajament în perioada următoare, asta după ce tocmai și-a reziliat contractul cu trupa bucureșteană.

Fotbalistul adus cu mari speranțe de Dinamo, pus pe liber după 2 meciuri în tricoul „câinilor”

Fotbalistul nu a fost folosit foarte des de când a ajuns la formația alb-roșie, bifând doar 2 prezențe, iar acum urmează să aibă ocazia de a-și arăta valoarea la următoarea echipă unde o să ajungă.

„Mulțumim, Casian Soare! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu mijlocașul central Casian Soare. Sosit la Dinamo în ianuarie 2025, Casian a adunat un număr de 2 meciuri oficiale pentru clubul nostru.

În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 13 meciuri. Îi mulțumim lui Casian Soare pentru întreg aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, au anunțat cei de la Dinamo pe Facebook.

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  • 19 ani are Casian Soare, fotbalist care semna cu Dinamo în iarna anului 2025.

Dinamo renunță la din ce în ce mai mulți tineri din lot

Vara a început pentru Dinamo cu cedarea lui Valentin Dumitrache la Chindia Târgoviște, după care a continuat cu alte mutări de acest timp. Ianis Doană, proaspăt transferat, a fost lăsat să plece în liga secundă, la Poli Timișoara.

În categoria fotbaliștilor care nu au apucat să debuteze sau au jucat doar câteva meciuri și au fost puși pe liber intră și Matei Marin, Răzvan Pașcalău sau Luca Bărbulescu, toți 3 fiind de asemenea ajunși la o înțelegere amiabilă de a pleca de la gruparea din Ștefan cel Mare.

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