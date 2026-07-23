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„Ar trebui să fim umili, să luăm modelul lor” Alex Chipciu, mesaj direct pentru colegi după 2-2 cu Brann Bergen

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 23:56

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„Ar trebui să fim umili, să luăm modelul lor Alex Chipciu, mesaj direct pentru colegi după 2-2 cu Brann Bergen

Alex Chipciu, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Alexandru Chipciu, a afirmat, joi seara, la finalul meciului cu Brann Bergen, scor 2-2, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League, că formația sa ar fi reușit să câștige dacă ar fi avut mai multă șansă la lobul lui Ștefănescu, care a lovit bară transversală.

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„Știam că va fi un meci foarte greu, dar aveam ceva încredere că vor avea probleme pe apărare. Când am văzut însă faza lor ofensivă la analiză, am plecat cam supărați. Comparativ cu Dinamo Kiev, cred că ucrainenii au mai multă calitate. Aș spune că am luat golurile mult prea ușor, chiar dacă ei au avut control asupra meciului. Dar am avut și noi niște șanse incredibile. Cred că puțină șansă puteam să câștigăm”, a spus Chipciu la DigiSport.

Reacţia lui Alex Chipciu după U Cluj – Brann Bergen 2-2

El se așteaptă ca Universitatea Cluj să ‘sufere’ la fel de mult și în partida retur din Norvegia.

„Ar trebui să fim umili, să luăm modelul lor, pentru că fac lucruri simple, aleargă foarte mult și te pun în dificultate. Cred că ar putea fi și un model pentru noi. Cu siguranță că vom merge în Norvegia știind că vom suferi și acolo. Mergem să suferim, dar sper că vom avea încrederea pe care am avut-o pe final. Ne bucurăm că am dat și dăm speranță suporterilor care au venit la meci”, a mai spus Chipciu.

Universitatea Cluj a reușit un rezultat de egalitate cu echipa norvegiană SK Brann Bergen, 2-2 (0-1), joi seara, pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.

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”U” a fost condusă cu 2-0 multă vreme, prin golurile înscrise Niklas Castro (40), Felix Horn Myhre (53), dar a avut un final remarcabil, reușind egalarea prin golurile semnate de Jovo Lukic (85), Pedro Pinho (87), după care a trecut pe lângă victorie.

Manșa secundă se va juca pe 30 iulie, la Bergen.

Câștigătoarea acestei duble va întâlni în turul al treilea preliminar probabil echipa cipriotă Apollon Limassol, care a învins-o în deplasare pe FC Dila Gori (Georgia) cu 4-0.

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