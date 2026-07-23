„Mergeam în excursie acolo” Cristiano Bergodi a făcut show după ce U Cluj a revenit de la 0-2 cu Brann Bergen

Antrenorul formaţiei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, după meciul cu SK Brann Bergen, scor 2-2, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal, că echipa sa a trecut de la agonie la extaz reuşind să întoarcă scorul de la 2-0 pentru oaspeţi.

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„A fost un meci frumos, am trecut de la agonie la extaz cu emoţie, dar astea sunt cele mai frumoase meciuri. Am făcut o remiză, dar am şi încercat să câştigăm, când am lovit bara pe final. Nu pot să spun nimic până în minutul 75, pentru că am avut puţine mingi. A trebuit să schimbăm mult şi direcţia de joc. Trebuie să le mulţumesc şi vreau să felicit jucătorii, pentru că au crezut până la final şi am trecut de la agonie la extaz. Nu ne-au surprins deloc, e o echipă bună, care m-a impresionat foarte mult felul în care plimbă mingea. Dar în fotbal se poate întâmpla orice şi puteam câştiga chiar cu acea bară”, a declarat Bergodi la DigiSport.

Cristiano Bergodi, reacţie amuzantă după ce echipa lui a revenit de la 0-2: „Dacă se termina aşa, mergeam în excursie”

Tehnicianul italian consideră că norvegienii vor avea prima şansă la calificare în meciul retur, deşi nu e totul pierdut aşa cum ar fi fost dacă scorul rămânea 0-2.

„Normal că ei acum pleacă acum cu prima şansă. Ştim acest lucru, pentru că joacă acasă, vor avea stadionul plin. Doar noi mergem acolo să facem ceva frumos. Dacă se termina 2-0, mergeam în excursie. Până acum cred că ne comportăm foarte bine, pentru că nu am pierdut în cupele europene”, a mai spus Bergodi.

Universitatea Cluj a reuşit un rezultat de egalitate cu echipa norvegiană SK Brann Bergen, 2-2 (0-1), joi seara, pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.