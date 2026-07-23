Întrebat în direct de Drăguş la FCSB, Gigi Becali a răspuns instant: „Aşa este!”. Ce jucători mai sunt în discuţii

După finalul partidei dintre FCSB şi FK Auda, 2-3, din Conference League, Gigi Becali a fost întrebat despre ultimele detalii cu privire la transferul lui Denis Drăguş, jucător care este aproape să plece de la Trabzonspor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul de afaceri a fost misterios în răspunsul său şi nu a dorit să spună dacă mutarea este aproape să se facă, asta chiar dacă ultimele informaţii vorbesc despre o înţelegere iminentă.

Gigi Becali a fost întrebat direct despre transferul lui Denis Drăguş

Gigi Becali nu a vrut să recunoască dacă are o înţelegere cu internaţionalul român şi a dat de înţeles că au existat negocieri inclusiv cu cei de la Trabzonspor, club de care încă aparţine jucătorul crescut în Academia Hagi. Astfel şansele ca transferul să fie făcut ar putea creşte, dacă cele două formaţii ajung la un numitor comun.

„Poveşti, aşa este! Păi dacă spun eu că sunt poveşti. Vă spuneam eu dacă era ceva. Mă sună foarte mulţi jurnalişti şi le spun că nu ştiu. Scrieţi ce spuneţi presa din Turcia. Dacă eu spun că nu ştiu. La ora asta nu ştiu nimic despre el, dar ca să vă spun negocierile mele nu pot să le spun. Păi, ce facem aici? Bineînţeles că nu e totul pentru presă”, a declarat Gigi Becali.

Ce transferuri urmează să mai facă FCSB în perioada următoare

Eşecul suferit cu Auda nu-l descurajează pe Gigi Becali, cel care spune că pe lângă aducerea lui Denis Drăguş, la FCSB ar putea să mai ajungă un alt atacant în perioada următoare, plus un nou mijlocaş.