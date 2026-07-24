„Dezastruos”! Risto Radunovic a criticat arbitrajul după FCSB – Auda 2-3: „Îmi pare rău că n-am avut VAR”

Risto Radunovic (34 de ani) a criticat arbitrajul după ce FCSB a fost învinsă acasă, 2-3, de Auda, din Letonia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Muntenegreanul a mărturisit şi că a fost surprins de faptul că roş-albaştrii au primit 3 goluri la Bucureşti. Turul s-a disputat în Ghencea.

Risto Radunovic nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – Auda 2-3: „Dezastruos”! A criticat şi arbitrajul

„Nu mă așteptam la așa ceva. Să primim 3 goluri e foarte mult, dar avem de luat revanșa. Mai avem un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere. Am încredere în echipă că vom trece. Este primul meci, încă nu e gata.

Sunt convins că acasă, când primim 3 goluri, e dezastruos. Și ce goluri… Sunt și foarte multe situații în care s-au dat mai multe. Azi trebuie să ne analizăm, să vedem cum să câștigăm. Nu suntem deloc mulțumiți cum a decurs meciul și cum s-a întâmplat, dar s-a terminat prima repriză, mai avem un meci și trebuie să-l gestionăm bine.

Sincer, nu mi-a plăcut arbitrajul, dar nu vreau să discut. Îmi pare rău că n-am avut VAR, au fost situații pentru a lua decizii mai bune, dar asta e, n-avem ce face. Din teren au fost situații complicate și nu vreau să comentez. S-a terminat meciul 3-2 și mai avem 90 de minute pentru a merge mai departe.