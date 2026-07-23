Presa letonă exultă după FCSB – FK Auda 2-3: „Senzație la București”

Jucătorii de la Auda / Sportpictures

FK Auda a produs una dintre surprizele serii în preliminariile UEFA Conference League, reușind să plece cu o victorie de la București în fața celor de la FCSB, scor 3-2.

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Rezultatul este unul uriaș pentru formația din Letonia, care a luat o opțiune serioasă pentru accederea în turul trei preliminar al competiției europene.

Letonii, în al nouălea cer după victoria celor de la Auda cu FCSB

FK Auda este la doar un meci distanță de a produce o mare surpriză în cupele europene, după ce letonii au învins în manșa tur FCSB, chiar pe stadionul Steaua.

Presa din Letonia exultă după succesul micuței echipe, iar titlul apărut în cotidianul Sporta Centrs a fost: „Senzație la București: Auda smulge victoria în fața puternicei FCSB pe finalul meciului”.

„Joi, 23 iulie, Auda a sărbătorit o victorie în deplasare în meciul de calificare al Conference League, învingând FCSB București cu 3-2 (2-1).