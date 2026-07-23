Presa letonă exultă după FCSB – FK Auda 2-3: „Senzație la București”

FK Auda a produs una dintre surprizele serii în preliminariile UEFA Conference League, reușind să plece cu o victorie de la București în fața celor de la FCSB, scor 3-2.
Rezultatul este unul uriaș pentru formația din Letonia, care a luat o opțiune serioasă pentru accederea în turul trei preliminar al competiției europene.
Letonii, în al nouălea cer după victoria celor de la Auda cu FCSB
FK Auda este la doar un meci distanță de a produce o mare surpriză în cupele europene, după ce letonii au învins în manșa tur FCSB, chiar pe stadionul Steaua.
Presa din Letonia exultă după succesul micuței echipe, iar titlul apărut în cotidianul Sporta Centrs a fost: „Senzație la București: Auda smulge victoria în fața puternicei FCSB pe finalul meciului”.
„Joi, 23 iulie, Auda a sărbătorit o victorie în deplasare în meciul de calificare al Conference League, învingând FCSB București cu 3-2 (2-1).
Fotbaliștii lui Auda și-au surprins adversarii încă din minutul 5, când căpitanul formației din Riga, Eduards Daskevics, a reușit un șut excelent de la marginea careului, fără să-i lase vreo șansă portarului de la FCSB, Ștefan Târnovanu.
În continuare, presiunea gazdelor a crescut considerabil, iar Auda a avut nevoie de mai multe intervenții ale lui Nils Puriņs pentru a evita primirea unui gol. În minutul 18, doi jucători ai FCSB au scăpat doi contra unu cu un fundaș al echipei letone și au avut o nouă ocazie importantă, însă Puriņs a fost din nou la post.
La jumătatea primei reprize, FCSB a găsit golul care plutea în aer de cel puțin 15 minute. Letonii au fost surprinși din nou pe contraatac, iar de această dată Octavian Popescu a restabilit egalitatea cu un șut precis din apropiere.
În ciuda presiunii exercitate de gazde, următoarea modificare a scorului a fost în favoarea echipei din Riga. Barthelemy Diedhiou a demonstrat o mare calitate individuală printr-o acțiune spectaculoasă începută în apropierea centrului terenului și l-a învins singur pe portarul advers.
În a doua parte a primei reprize, dominația FCSB a început să scadă, iar Auda a reușit să pună tot mai des probleme în atac. Astfel, formația pregătită de Didier Zanetti a intrat la pauză cu avantaj pe tabelă”.
„Dacă nu înscrii tu, înscrie adversarul!”
„În minutul 58, gazdele au trimis din nou mingea în poarta lui Puriņs, însă imediat după fază arbitrul asistent a ridicat fanionul pentru ofsaid. Reluările au arătat că doi jucători ai FCSB se aflau în poziție neregulamentară.
Puțin mai târziu, Octavian Popescu a căzut spectaculos în careul lui Auda, însă arbitrul central nu a acordat penalty, în ciuda protestelor venite din tribune.
Suporterii FCSB prezenți la București au trebuit să aștepte până în minutul 71 pentru al doilea gol al echipei lor. Auda a lăsat din nou mult spațiu liber în apropierea propriului careu, iar gazdele au ajuns într-o situație de doi contra unu cu un fundaș advers. Aymen Boutoutaou a finalizat faza și a trimis mingea în colțul liber al porții.
Auda a continuat însă să se joace cu focul. Cu mai puțin de 10 minute înainte de finalul timpului regulamentar, Oskars Rubenis, încercând să-i trimită mingea cu capul portarului Puriņs, aproape că a înscris în propria poartă. În ultimul minut al meciului, FCSB a avut șansa de a obține victoria, dar șutul lui Daniel Bîrligea dintr-o poziție favorabilă a trecut pe lângă poarta formației letone.
‘Dacă nu înscrii tu, înscrie adversarul!’: Această veche zicală din fotbal s-a adeverit pentru echipa română, după ce Kader Kone a recuperat mingea în jumătatea celor de la FCSB, a pornit într-o acțiune individuală și i-a adus lui Auda o victorie surprinzătoare la București”, au scris letonii.
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