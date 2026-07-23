„Am luat două goluri foarte uşoare” Ce a spus Marius Baciu despre Târnovanu, după meciul catastrofal făcut de portar

Marius Baciu la conferinţa de presă de după FCSB - Auda 2-3 / AntenaSport

Marius Baciu (51 de ani) i-a luat apărarea lui Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a greşit la două dintre cele 3 goluri ale letonilor în meciul FCSB – Auda 2-3.

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Gigi Becali l-a criticat dur pe Târnovanu, cerând inclusiv să fie scos din poartă, dar Baciu a avut un discurs temperat şi chiar l-a susţinut pe portar.

Marius Baciu, după gafele lui Târnovanu: „Nu sunt dezamăgit de niciun jucător, se întâmplă să greşeşti. Nu pot discuta de Târnovanu”

„Un meci… ne aşteptam, cu o echipă foarte bună, am spus şi la conferinţa de presă, foarte agresivă, în plin campionat.

Îmi pare rău că am luat golul ăla la început de joc şi, practic, am început meciul de la 1-0 pentru adversar.

În prima repriză nu am fost mulţumit la mijlocul terenului, nu am ştiut să gestionăm multe momente ale jocului, dar am avut reactivitate, am avut momente foarte bune.