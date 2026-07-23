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„Am luat două goluri foarte uşoare” Ce a spus Marius Baciu despre Târnovanu, după meciul catastrofal făcut de portar

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 23:22

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„Am luat două goluri foarte uşoare Ce a spus Marius Baciu despre Târnovanu, după meciul catastrofal făcut de portar

Marius Baciu la conferinţa de presă de după FCSB - Auda 2-3 / AntenaSport

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Marius Baciu (51 de ani) i-a luat apărarea lui Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a greşit la două dintre cele 3 goluri ale letonilor în meciul FCSB – Auda 2-3.

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Gigi Becali l-a criticat dur pe Târnovanu, cerând inclusiv să fie scos din poartă, dar Baciu a avut un discurs temperat şi chiar l-a susţinut pe portar.

Marius Baciu, după gafele lui Târnovanu: „Nu sunt dezamăgit de niciun jucător, se întâmplă să greşeşti. Nu pot discuta de Târnovanu”

„Un meci… ne aşteptam, cu o echipă foarte bună, am spus şi la conferinţa de presă, foarte agresivă, în plin campionat.

Îmi pare rău că am luat golul ăla la început de joc şi, practic, am început meciul de la 1-0 pentru adversar.

În prima repriză nu am fost mulţumit la mijlocul terenului, nu am ştiut să gestionăm multe momente ale jocului, dar am avut reactivitate, am avut momente foarte bune.

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Am reuşit să revenim în joc de fiecare dată, chiar dacă am întâlnit, repet, o echipă cu jucători foarte agresivi, jucători buni.

De fiecare dată am avut momentele noastre. Păcat că nu am putut să fructificăm câteva situaţii pe care le-am avut de a marca. Nu e nimic terminat.

În a doua repriză zic că am făcut un joc bun, am fost mult mai agresivi. Mă bucur că am rezistat, ne-am ridicat la un nivel foarte bun fizic. Avem încă probleme fizice la jucătorii noi, dar asta mi-am asumat-o.

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Simt că sunt lucruri pozitive, chiar dacă am luat două goluri foarte uşoare.

Nu sunt dezamăgit de niciun jucător, se întâmplă să greşeşti. Nu pot discuta de Târnovanu. Când iei un gol nu e vinovat doar un jucător. Sunt vinovaţi toţi, poate puteam opri faza mai repede. E păcat că doare ultima fază. Nu meritam să pierdem acest meci”, a declarat Marius Baciu la conferinţa de presă.

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