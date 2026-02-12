Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1 - Antena Sport

Elias Charalambous (45 de ani) a acuzat şi el arbitrajul, la fel ca Gigi Becali (67 de ani) şi Mihai Stoica (60 de ani), după eliminarea FCSB-ului din Cupa României.
Charalambous a susţinut, la fel ca Mihai Stoica şi Becali, că a fost henţ la Luca Băsceanu la golul 2 marcat de Universitatea Craiova, prin Florin Ştefan.
Elias Charalambous a acuzat şi el un presupus henţ la golul doi al oltenilor
“Cred că a fost un meci echilibrat. Adversarii au înscris repede, dar am reacționat. La golul doi al lor a fost henț, din punctul meu de vedere. Apoi Popa a marcat un gol frumos.
S-a terminat pentru noi, avem un nou meci important (n.r: cu Craiova, în campionat). Toma a simțit ceva, iar doctorii au zis să nu riscăm nimic. Tănase a simțit ceva la gambă, dar vom vedea mâine cum e. Trebuie să aflăm mâine.
E important pentru noi că tinerii au șanse. În Cupa asta am jucat trei meciuri în deplasare. Nu știu cât de corect este.
Suntem un club mare. Meciul de duminică e ca o finală pentru noi. Duminică e un alt meci. Vom încerca să câștigăm meciul”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 2-2, meci care a consfinţit eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României.
Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Craiovenii şi Gloria Bistriţa s-au calificat în sferturi
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu FCSB, în grupa B a Cupei României. Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa s-au calificat în sferturi.
Bucureştenii au fost nevoiţi să schimbe chiar din minutul 7, când Florin Tănase s-a accidentat, iar oltenii au reuşit să deschidă scorul două minute mai târziu, prin Adrian Rus, care a înscris cu un şut de la distanţă, deviat de Dawa. Elevii lui Charalambous au egalat în minutul 16. Vali Creţu a trimis peste toată apărarea gazdelor şi Bîrligea, din poziţie regulamentară, a egalat. Craiova a trecut pe lângă gol în minutul 32, când Matei Popa a scos incredibil lovitura de cap a lui Stevanovic.
În partea secundă Florin Ştefan a readus în avantaj echipa gazdă, cu golul din minutul 54, însă oaspeţii au egalat prin tânărul David Popa, care a intrat în minutul 61 şi a a înscris frumos în minutul 65. Octavian Popescu a ratat golul calificării roş-albaştrilor, în minutul 77, trimiţând puţin pe lângă bară şi Universitatea Craiova – FCSB s-a terminat 2-2.
Craiova şi Gloria Bistriţa, surprinzătoare învingătoare cu UTA, 1-0, se califică mai departe, în sferturi, din grupa B a Cupei României. FCSB a încheiat grupa pe locul 4 şi a fost eliminată.
