Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1 - Antena Sport

Elias Charalambous (45 de ani) a acuzat şi el arbitrajul, la fel ca Gigi Becali (67 de ani) şi Mihai Stoica (60 de ani), după eliminarea FCSB-ului din Cupa României.

Charalambous a susţinut, la fel ca Mihai Stoica şi Becali, că a fost henţ la Luca Băsceanu la golul 2 marcat de Universitatea Craiova, prin Florin Ştefan.

Elias Charalambous a acuzat şi el un presupus henţ la golul doi al oltenilor

“Cred că a fost un meci echilibrat. Adversarii au înscris repede, dar am reacționat. La golul doi al lor a fost henț, din punctul meu de vedere. Apoi Popa a marcat un gol frumos.

S-a terminat pentru noi, avem un nou meci important (n.r: cu Craiova, în campionat). Toma a simțit ceva, iar doctorii au zis să nu riscăm nimic. Tănase a simțit ceva la gambă, dar vom vedea mâine cum e. Trebuie să aflăm mâine.

E important pentru noi că tinerii au șanse. În Cupa asta am jucat trei meciuri în deplasare. Nu știu cât de corect este.