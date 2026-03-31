FRF a anunţat oficial numirea unui nou selecţioner în locul lui Mircea Lucescu: “Sper să avem succes”

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 21:25

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naţionalei / Profimedia Images

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a anunţat că Federaţia îl va anunţa în curând pe înlocuitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Partida Slovacia – România, transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45, este ultima din mandatul lui Mircea Lucescu. În locul selecţionerului, care este în spital, pe banca naţionalei se află la acest meci secundul Jerry Gane.

Mihai Stoichiţă: “Vom avea un nou selecţioner. Să-i mulţumim lui nea Mircea”

“Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumate, în 2024.

(n.r: Ni-l dezvăluiţi?) Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a declarat Mihai Stoichiţă la Antena 1.

Gică Hagi (61 de ani) ar urma să fie următorul selecţioner al naţionalei. Numirea lui Hagi nu a fost anunţată oficial, dar toate informaţiile şi acţiunile duc către această variantă. Hagi a renunţat, recent, la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu.

Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care s-au scumpit cu 50% după începerea războiului din Iran
Observator
La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă în viața fostei gimnaste
Fanatik.ro
22:21

LIVE VIDEOSlovacia – România 1-0. Dennis Man, prima ocazie mare a României
22:05

VideoDaniel Bîrligea şi-a dat autogol în Slovacia – România! Ghinion teribil pentru atacantul naţionalei
21:55

VIDEOCe mesaj au afişat jucătorii naţionalei pentru Mircea Lucescu
21:45

LIVE SCOREBosnia – Italia şi Kosovo – Turcia se joacă ACUM. Finalele barajului de calificare la World Cup 2026
21:41

EXCLUSIVUltimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Dezvăluiri din interiorul FRF: “Să-l menajăm”
21:33

EXCLUSIVGică Popescu știe la ce trebuie să lucreze Hagi după ce va deveni selecționerul României: „Un lucru vital lipsește”
Vezi toate știrile
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 3 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 4 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 5 Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti 6 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”