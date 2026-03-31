FRF a anunţat oficial numirea unui nou selecţioner în locul lui Mircea Lucescu: “Sper să avem succes”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a anunţat că Federaţia îl va anunţa în curând pe înlocuitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani).
Partida Slovacia – România, transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45, este ultima din mandatul lui Mircea Lucescu. În locul selecţionerului, care este în spital, pe banca naţionalei se află la acest meci secundul Jerry Gane.
Mihai Stoichiţă: “Vom avea un nou selecţioner. Să-i mulţumim lui nea Mircea”
“Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumate, în 2024.
(n.r: Ni-l dezvăluiţi?) Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a declarat Mihai Stoichiţă la Antena 1.
Gică Hagi (61 de ani) ar urma să fie următorul selecţioner al naţionalei. Numirea lui Hagi nu a fost anunţată oficial, dar toate informaţiile şi acţiunile duc către această variantă. Hagi a renunţat, recent, la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu.
