Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională

Se pregăteşte prima plecare a verii de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la Mihai Popescu, stopperul de 32 de ani care a suferit o accidentare gravă în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central s-a “rupt” în meciul naţionalei cu Austria, din octombrie. El a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat, însă a revenit miraculos pe teren după cinci luni.

Deşi se zvonea că înţelegerea lui Mihai Popescu va fi prelungită la finalul sezonului, Mirel Rădoi a decis ca FCSB să renunţe la fundaşul central, notează fanatik.ro.

Contractul lui Mihai Popescu nu va fi astfel prelungit, iar în acest context, din sezonul viitor, FCSB se va baza în continuare pe Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac, Andre Duarte şi Joyskim Dawa. Campioana îl mai are în lot, pentru postul de fundaş central, şi pe tânărul Andrei Dăncuş.

Mihai Popescu a fost jucător de bază la FCSB, până la accidentarea suferită, el devenind titular şi la echipa naţională, în lipsa lui Radu Drăguşin. Fundaşul a fost transferat de campioană în 2024 de la Farul, Gigi Becali plătind suma de 250.000 de euro în schimbul său.