"I-a destabilizat, ştiau că nu vom juca!" Florin Tănase, mesaj ferm după ce FCSB a învins-o categoric pe Dinamo - Antena Sport

Mergem să luăm cele trei puncte, sigur nu va fi uşor, dar avem nevoie de cele trei puncte, mergem să le câştigăm”, a declarat Florin Tănase.

Alexandru Băluţă vrea la echipa naţională, după ce a fost decisiv în Dinamo – FCSB 0-4

Alexandru Băluţă şi-a exprimat dorinţa de a fi convocat la echipa naţională, după ce a fost decisiv în derby-ul dintre Dinamo şi FCSB, încheiat cu scorul de 0-4. Mijlocaşul a avut o evoluţie de vis în duelul de pe Arena Naţională.

„A fost un meci echilibrat în prima repriză, au făcut şi ei un pressing bun, am ratat ceva ocazii pe finalul primei reprize. Ne-am strâns la pauză, am vorbit. Mă bucur din suflet că am câştigat. Nu era planificat să joc atât, am intrat când nu mă aşteptam.

Datoria mea e să răspund prin randamentul meu. Am făcut-o, mă bucură că mi-a ieşit ce mi-a propus. Sunt sigur că vom reuşi mai mult decât am făcut anul trecut. Am pus şi anul trecut accent pe Cupă, dar am fost egalaţi la Galaţi în ultimul minut, am învăţat ceva, Cupa e un obiectiv, e primordial pentru noi.

(N.r. Despre echipa naţională) Cu siguranţă, cu cât joc mai bine şi voi fi eficient, cu siguranţă se va uita cineva la mine. Trebuie să dau ce am mai bun. (N.r. Despre Universitatea Craiova) Sunt meciuri speciale, nu mai sunt atât de agreat acolo, sigur ne va aştepta un meci greu acolo. Acum trebuie să ne revenim, să ne recuperăm„, a spus Darius Olaru, după Dinamo – FCSB 0-4, conform digisport.ro.