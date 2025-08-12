Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va mai face un transfer la FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu a vrut să dea detalii. El a subliniat că, dacă ar spune despre ce post este vorba, cineva din echipa lui ar crede că nu mai are încredere în el.

FCSB se pregăteşte de duelul decisiv cu Drita, care se va disputa joi, de la ora 21:00. În tur, FCSB s-a impus cu 3-2, după ce a revenit de la 0-2.

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!

“(n.r: Mai luaţi un jucător) Cred că da, stai să vedem ce se întâmplă joi. Dacă ne calificăm, mai luăm unul cu siguranță. Să ne calificăm, eu nu spun niciodată că nu ne calificăm.

Să vedem ce. Nu vreau să spun ce, că e chestie de post. O să zică cineva că nu mai am încredere.

(n.r: Mijlocaş central, concurenţă pentru Lixandru, Chiricheş, Olaru) Nu ştiu, dom’le, nu mai ţin minte. La ce te-ai gândit dumneata, nu e”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.