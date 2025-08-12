Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va mai face un transfer la FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu a vrut să dea detalii. El a subliniat că, dacă ar spune despre ce post este vorba, cineva din echipa lui ar crede că nu mai are încredere în el.
FCSB se pregăteşte de duelul decisiv cu Drita, care se va disputa joi, de la ora 21:00. În tur, FCSB s-a impus cu 3-2, după ce a revenit de la 0-2.
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
“(n.r: Mai luaţi un jucător) Cred că da, stai să vedem ce se întâmplă joi. Dacă ne calificăm, mai luăm unul cu siguranță. Să ne calificăm, eu nu spun niciodată că nu ne calificăm.
Să vedem ce. Nu vreau să spun ce, că e chestie de post. O să zică cineva că nu mai am încredere.
(n.r: Mijlocaş central, concurenţă pentru Lixandru, Chiricheş, Olaru) Nu ştiu, dom’le, nu mai ţin minte. La ce te-ai gândit dumneata, nu e”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Gigi Becali a anunţat anterior strategia pentru returul cu Drita. Chiar dacă spunea că FCSB va renunţa la sistemul cu doi închizători, Becali a transmis că la partida cu Drita roş-albaştrii vor evolua la închidere cu Vlad Chiricheş şi Adrian Şut. Becali a subliniat că Vlad Chiricheş este un element-cheie pentru jocul echipei sale, remarcând că absenţa lui la meciul cu Unirea Slobozia s-a văzut.
“(n.r: Cine va juca la returul cu Drita) Ngezana cu Popescu în centru, o să fie Chiricheş cu Şut (n.r: închizători). O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti şi Bîrligea. Mi-am dat seama că Chiricheş, chiar dacă este puţin mai lent, este piesă principală la echipa asta. Nu se leagă jocul fără el.
Avem 3-2. Am câştigat la un gol diferenţă. Pentru ce să nu jucăm cu doi închizători? Să fie siguranţă”, declara Becali pentru fanatik.ro.