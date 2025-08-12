Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: "Să se încline mie" - Antena Sport

Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor din partea latifundiarului din Pipera în scandalul momentului. Asta după modificarea făcută de Comitetul de Urgență al FRF în privința articolului legat de înscrierea jucătorilor pe lista pentru LPF.

Un paragraf din ROAF a fost schimbat pentru ca echipele să poată reintroduce pe lista LPF jucători excluși anterior din lot. Asta a făcut Gigi Becali cu Malcom Edjouma.

Gigi Becali, cuvinte dure la adresa lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru

Gigi Becali susţine că nu a avut nicio influență în luarea acestei decizii. Fusese acuzat de Dan Şucu şi Mihai Rotaru că este avantajat de Gino Iorgulescu, şeful LPF . ”Dacă voia să plece în iarnă (n.r Malcom Edjouma), el avea hârtia de jucător liber, putea să plece și de acum.

Nu vreau să comentăm imaginări și închipuiri. Se trezește unul și vorbește aiurea, nu sunt informații. Puteți să vă dați seama de un lucru, eu nu am vorbit cu nimeni, eu am vorbit cu televiziunea.

Nu am făcut nicio cerere. Deci cu alte cuvinte, vreți să spuneți că eu am cuvânt cu putere multă și să nu mai vorbesc. Pai dacă eu vă spun adevărul, eu nu am vorbit cu nimeni, eu v-am spus dumneavoastră ceva.