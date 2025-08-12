Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: "Să se încline mie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: “Să se încline mie”

Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: “Să se încline mie”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 21:14

Comentarii
Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: Să se încline mie

Dan Șucu și Gigi Becali / Colaj Antena Sport și Hepta

Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor din partea latifundiarului din Pipera în scandalul momentului. Asta după modificarea făcută de Comitetul de Urgență al FRF în privința articolului legat de înscrierea jucătorilor pe lista pentru LPF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un paragraf din ROAF a fost schimbat pentru ca echipele să poată reintroduce pe lista LPF jucători excluși anterior din lot. Asta a făcut Gigi Becali cu Malcom Edjouma.

Gigi Becali, cuvinte dure la adresa lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru

Gigi Becali susţine că nu a avut nicio influență în luarea acestei decizii. Fusese acuzat de Dan Şucu şi Mihai Rotaru că este avantajat de Gino Iorgulescu, şeful LPF . ”Dacă voia să plece în iarnă (n.r Malcom Edjouma), el avea hârtia de jucător liber, putea să plece și de acum.

Nu vreau să comentăm imaginări și închipuiri. Se trezește unul și vorbește aiurea, nu sunt informații. Puteți să vă dați seama de un lucru, eu nu am vorbit cu nimeni, eu am vorbit cu televiziunea.

Nu am făcut nicio cerere. Deci cu alte cuvinte, vreți să spuneți că eu am cuvânt cu putere multă și să nu mai vorbesc. Pai dacă eu vă spun adevărul, eu nu am vorbit cu nimeni, eu v-am spus dumneavoastră ceva.

Reclamă
Reclamă

Cineva, Burleanu și cu Gino au făcut Adunarea, s-au sesizat, au făcut convocarea, Comitetul de Urgență. Tu trebuie să întrebi pe cineva când trebuie să faci în armonie lucrurile FIFA.

Șucu cunoaște despre mobilă. S-a pus în amornizare statutele FIFA. După spusele mele, au schimbat treaba. Ori când spune cineva ceva greșit, să îndrepte guvernanții. Atunci vom fi o lume luminată, când vor înțelege să schimbe”, a spus Becali, conform digisport.ro.

Patronul celor de la FCSB nu s-a oprit aici. Susține că cei de la LPF și FRF au ținut cont de cuvântul său. Este convins că opinia sa publică este extrem de puternică și că lumea ține cont de aceasta. ”Nu stau eu să-mi fac ambiții cu oamenii, e vorba de o tâmpenie. Eu am spus la televizor, asta e o prostie.

Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
Reclamă

Oamenii au schimbat-o. Asta nu înseamnă că a făcut-o Becali. Să se încline mie, amândoi, dacă nu au putere de cuvânt.

Mi-am creat-o în felul meu, de 25 de ani. Și Șucu și Rotaru. Să asculte și ei de mine, și Șucu și Rotaru. Nu e o rușine să asculte de Becali”, a mai spus finanțatorul campioanei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Observator
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
20:57
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
20:31
Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: “El are onoare? M-a minţit cu neruşinare”
20:04
Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor
20:04
UPDATEEchipa care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor, Shkendija, umilită de Qarabag!
19:45
“Scântei” la Adunarea LPF! Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu: “Vă bat cu unul care nu s-a antrenat?”
19:32
Anunţul FRF pentru Zidul Galben! Când se vor pune în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”