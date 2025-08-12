Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: "Nu poţi să jigneşti" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a vorbit despre scandalul momentului din Liga 1. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au început un adevărat război al declaraţiilor contra lui Gigi Becali şi Gino Iorgulescu. Replicile patronului de la FCSB şi preşedintelui LPF nu au întârziat să apară.
Fostul internaţional român este dezamăgit de modul în care vorbesc persoanele implicate şi cere mai mult respect atunci când este vorba despre discuţii în contradictoriu.
Ilie Dumitrescu, despre scandalul momentului în Liga 1: “Mă aşteptam ca Şucu să fie diferit. Şi Gigi să aibă mai mult respect”
Mai mult, Ilie Dumitrescu pare dezamăgit de faptul că Dan Şucu, patronul Rapidului, a intrat într-un astfel de scandal şi a declarat că avea o altă părere despre el atunci când a preluat echipa din Giuleşti:
“Vorbim de personalități, de oameni care au reușit în afaceri, care conduc destinele unor cluburi de fotbal. Nu e ok cu mesaje de genul ăsta.
A început Gigi. Nu știu, mai mult respect între părți. Nu poți să intri și să jignești pe toată lumea.
Mă așteptam ca Dan Șucu, care a venit așa, ca un personaj, să nu intre niciodată în dialoguri de genul și să fie ceva diferit, special.
Așa l-am perceput eu când am văzut că a intrat în fotbal. Am crezut că va schimba ceva și că vor mai veni și alți oameni care au reușit în afaceri.
(n.r. Deci ar trebui să nu răspundă la ce îi spune Gigi Becali?) Nu poți să nu răspunzi, dar cu mai mult respect. Și Gigi să aibă mai mult respect. Să se sune, să vorbească. Prea ușor să treci așa… Eu îi respect pe toți, Gigi, Șucu, Rotaru, Gino, dar nu poți să arunci așa…”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.