Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior - Antena Sport

Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 8:58

Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior

Ianis Hagi, în timpul România - San Marino / Sport Pictures

Ianis Hagi e în continuare liber de contract, după ce nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu Rangers. Chiar dacă foarte multe campionate au început, jucătorul român încă nu a semnat niciun contract. Acum, a primit o propunere importantă. Cei de la Legia Varşovia i-au propus o suma uriaşă pentru a-l convinge să meargă în Polonia.

Ianis Hagi a mai refuzat-o o dată pe Legia Varşovia, dar acum polonezii plusează. Se pare că i-ar oferi un milion de euro la semnătură pentru a accepta oferta.

Suma urişă cu care este ademenit Ianis Hagi

Ianis Hagi este liber de contract, deşi au trecut două luni de la despărţirea de Rangers. Jucătorul român în vârstă de 26 de ani este însă dorit cu insistenţă de Legia Varşovia, echipă antrenată de fostul selecţioner, Edi Iordănescu. Ianis Hagi solicită un milion de euro la semnătură pentru a semna cu Legia Varșovia, însă șefii polonezi au refuzat acest lucru în primă instanță.

Totuși, acest lucru se poate schimba în zilele următoare datorită celor de la AS Roma. Mai exact, capitolinii au acceptat să plătească 6 milioane de euro pentru transferul lui Jan Ziolkowski, în vârstă de 20 de ani. Astfel, această sumă va intra imediat în conturile celor de la Legia Varşovia, după ce fundașul va semna contractul în Serie A.

Astfel, cei de la Weszlo susțin că oficialii de la Legia Varșovia se gândesc serios să-i plătească un milion de euro la semnătură lui Ianis Hagi, imediat după ce mutarea lui Ziolkowski la Roma se va realiza. În acest moment, cota de piaţă a lui Ianis Hagi este de 1,5 milioane de euro, potrivit celor de la transfermarkt.com.

Internaţionalul român ar mai avea o ofertă dacă negocierile cu oficialii echipei lui Edi Iordănescu nu se vor concretiza. Tricolorul mai este dorit și de Kocaelispor, echipă nou-promovată în SuperLiga Turciei.

