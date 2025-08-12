Fază incredibilă în Fenerbahce - Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a "luat foc" pe margine - Antena Sport

Închide meniul
Fază incredibilă în Fenerbahce - Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a "luat foc" pe margine

Fază incredibilă în Fenerbahce – Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a "luat foc" pe margine
UPDATE

Fază incredibilă în Fenerbahce – Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a “luat foc” pe margine

Publicat: 12 august 2025, 21:44

Fază incredibilă în Fenerbahce – Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a luat foc pe margine

Istvan Kovacs, în Fenerbahce - Feyenoord / Profimedia Images

O fază incredibilă a avut loc în returul dintre Fenerbahce şi Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 40 al meciului, deranjat de zgomotul din tribune, portarul lui Fenerbahce, Irfan Egribayat, a luat în mână o minge, la 40 de metri de poartă, crezând că jocul e oprit.

Fază rară în Fenerbahce – Feyenoord, partidă arbitrată de Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a decis lovitură liberă pentru Feyenoord, iar Mourinho a “explodat” pe margine. El şi mai mulţi jucători ai lui Fenerbahce i-au cerut explicaţii arbitrului român.

Spre ghinionul lui Istvan Kovacs, Feyenoord a înscris, deschizând scorul, după acea lovitură liberă. Watanabe a marcat în minutul 41.

Ulterior, Fenerbahce a reuşit să întoarcă scorul, câştigând meciul retur cu 5-2. În tur, Feyenoord s-a impus cu 2-1, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Mourinho s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, cu scorul general de 6-4.

Fenerbahce va debuta în campionatul Turciei sâmbătă, de la ora 21:30, urmând să o întâlnească în deplasare pe Goztepe. Victoria ar trebui să fie o simplă formalitate pentru echipa lui Jose Mourinho. Sezonul trecut, Fenerbahce a încheiat campionatul pe 2, în spatele câştigătoarei titlului, Galatasaray.

 

