Fază incredibilă în Fenerbahce - Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a "luat foc" pe margine - Antena Sport

O fază incredibilă a avut loc în returul dintre Fenerbahce şi Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs.

În minutul 40 al meciului, deranjat de zgomotul din tribune, portarul lui Fenerbahce, Irfan Egribayat, a luat în mână o minge, la 40 de metri de poartă, crezând că jocul e oprit.

Fază rară în Fenerbahce – Feyenoord, partidă arbitrată de Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a decis lovitură liberă pentru Feyenoord, iar Mourinho a “explodat” pe margine. El şi mai mulţi jucători ai lui Fenerbahce i-au cerut explicaţii arbitrului român.

Spre ghinionul lui Istvan Kovacs, Feyenoord a înscris, deschizând scorul, după acea lovitură liberă. Watanabe a marcat în minutul 41.

Ulterior, Fenerbahce a reuşit să întoarcă scorul, câştigând meciul retur cu 5-2. În tur, Feyenoord s-a impus cu 2-1, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Mourinho s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, cu scorul general de 6-4.