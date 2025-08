Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: "Este intolerabil" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica s-a dezlănţuit. L-a atacat extrem de dur pe portarul campioanei, Ştefan Târnovanu. Acesta a avut o ieşire nervoasă la adresa arbitrului şi a fost eliminat în meciul contra celor de la Farul. Pentru acest cartonaş roşu portarul a primit două etape de suspendare.

Mihai Stoica este extrem de nervos, dar şi de supărat pe portarul campioanei, Ştefan Târnovanu. FCSB a rămas în 10 din minutul 68, la scorul de 1-1, când Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu pentru proteste și un limbaj inadecvat la adresa centralului George Găman.

Mihai Stoica, extrem de supărat pe jucătorii celor de la FCSB

Deși îl acuză pe George Găman că a mințit în privința motivului eliminării lui Ștefan Târnovanu, Mihai Stoica se arată foarte dezamăgit și de comportamentul portarului de la FCSB. Spune că acesta a fost avertizat de către conducerea echipei în privința actelor de indisciplină.

“Nu le-am vorbit jucătorilor în această perioadă. În trecut, am făcut-o de multe ori. Ultima dată când am vorbit în vestiar am făcut-o cu pereții. Atunci, printre altele, am vorbit de indisciplină și am spus că nu o să mai tolerez acte de indisciplină sau jucători care protestează. După aia, ați văzut ce s-a întâmplat cu Farul.

Ce face Găman este mizerabil, adică faptul cu minte cu nerușinare. Mie îmi spune ceva, lui Mache altceva, iar în raport apare cu totul și cu totul altceva. E foarte grav ce a făcut Găman, dar n-avea Târnovanu ce să caute acolo.