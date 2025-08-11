Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia - Antena Sport

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! Asta după ce şeful de la Rapid, Dan Şucu i-a cerut demisia pentru că ar fi favorizat-o pe FCSB în speţa Malcom Edjouma. Şeful Ligii s-a dezlănţuit la adresa omului cu banii din Giuleşti şi a explicat de ce s-a luat această decizie. Şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu ar fi fost de acord să se schimbe regulamentul.

Gino Iorgulescu rupe tăcerea după ce Dan Şucu şi Mihai Rotaru au făcut front comun împotriva celor de la FCSB şi i-au cerut demisia. Asta după ce s-a schimbat regulamentul care prevede că un jucător exclus, poate să revină pe listă fără ca echipa să apeleze la alte artificii de regulament.

Gino Iorgulescu dă de pământ cu Dan Şucu

Gino Iorgulescu spune clar că nu a avantajat echipa lui Gigi Becali. În privinţa cererii de demisie, Iorgulescu îi transmite lui Şucu să nu mai fie agresiv la adresa sa, conform fanatik.ro. „Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor.

Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii.