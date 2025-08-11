Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an - Antena Sport

În vara lui 2023, patronul lui CFR Cluj anunța că Daniel Bîrligea și Emmanuel Yeboah sunt doriți la pachet în Turcia, de Adana Demirspor.

Turcii ar fi fost dispuși să ofere nu mai puțin de 10,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători, potrivit lui Nelu Varga. Până la urmă, niciunul dintre ei nu a ajuns în Turcia.

Yeboah, care a mai fost dorit de Slavia Praga și peste ocean, în MLS, a fost transferat în cele din urmă în Danemarca, la Brondby, care a plătit 1,8 milioane de euro pentru ghanez. Anunțat drept o viitoare stea, demn urmaș al lui Lacina Traore, Yeboah a ajuns acum într-un punct minim al carierei.

Emmanuel Yeboah, „țeapă” în Danemarca: 20 de meciuri și 640 de minute în doi ani

În doar doi ani, steaua lui Emmanuel Yeboah a apus, după ce africanul a dezamăgit în nordul Europei. La Brondby, ghanezul a jucat numai 185 de minute cumulate într-un sezon. Zece apariții, doar una ca titular, trei goluri marcate, iar antrenorul său de atunci spunea că nu e pregătit pentru un asemenea nivel.

„Yeboah are calități individuale, dar trebuie să se adapteze și să înceapă să înțeleagă jocul nostru. E tânăr, s-a impus repede la Cluj, dar trebuie să progreseze în continuare”, declara Jesper Sørensen.