Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an - Antena Sport

Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an

Ionuţ Axinescu Publicat: 11 august 2025, 21:27

Emmanuel Yeboah, la CFR Cluj/ Profimedia

În vara lui 2023, patronul lui CFR Cluj anunța că Daniel Bîrligea și Emmanuel Yeboah sunt doriți la pachet în Turcia, de Adana Demirspor.

Turcii ar fi fost dispuși să ofere nu mai puțin de 10,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători, potrivit lui Nelu Varga. Până la urmă, niciunul dintre ei nu a ajuns în Turcia.

Yeboah, care a mai fost dorit de Slavia Praga și peste ocean, în MLS, a fost transferat în cele din urmă în Danemarca, la Brondby, care a plătit 1,8 milioane de euro pentru ghanez. Anunțat drept o viitoare stea, demn urmaș al lui Lacina Traore, Yeboah a ajuns acum într-un punct minim al carierei.

Emmanuel Yeboah, „țeapă” în Danemarca: 20 de meciuri și 640 de minute în doi ani

În doar doi ani, steaua lui Emmanuel Yeboah a apus, după ce africanul a dezamăgit în nordul Europei. La Brondby, ghanezul a jucat numai 185 de minute cumulate într-un sezon. Zece apariții, doar una ca titular, trei goluri marcate, iar antrenorul său de atunci spunea că nu e pregătit pentru un asemenea nivel.

„Yeboah are calități individuale, dar trebuie să se adapteze și să înceapă să înțeleagă jocul nostru. E tânăr, s-a impus repede la Cluj, dar trebuie să progreseze în continuare”, declara Jesper Sørensen.

În stagiunea trecută, Brondby n-a mai avut răbdare cu el și l-a împrumutat la Vejle BK, tot în prima liga daneză. Doar că Yeboah s-a descurcat chiar mai rău decât în capitala Danemarcei. Zece meciuri, trei ca titular, 455 de minute cumulate și niciun gol sau assist!

Împrumutat în Suedia, deocamdată a jucat doar 12 minute!

În această vară, Emmanuel Yeboah a revenit la Brondby și s-a pregătit cu echipa, dar nu a fost păstrat în lot de Frederik Birk, noul tehnician. Ghanezul a fost trimis din nou împrumut, de această dată în Suedia, la Halmstads BK.

Momentan, fostul star de la CFR Cluj nu se adaptează nici în prima liga suedeză. A fost disponibil în ultimele patru runde din Allsvenskan, dar nu a prins pe teren decât 12 minute! Chiar în ultima rundă, când Halmstads a pierdut acasă, 0-1, împotriva lui Sirius.

Între timp, și valoarea de piață a lui Yeboah s-a prăbușit. Astăzi, africanul valorează 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt, care îl cota dublu în urmă cu doi ani.

● „Pur și simplu, Yeboah a «explodat». Mi-e și frică să vorbesc, sper să nu și-o ia în cap. Are calități pentru a deveni un jucător important în viitor”, spunea Dan Petrescu despre ghanez.

● Trei selecții și trei goluri pentru naționala olimpică a Ghanei are Yeboah.

● Yeboah a venit la CFR Cluj în 2022, de la Young Apostles, din țara natală.

