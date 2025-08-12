Cu cine o atacă FCSB pe Drita. Probleme de lot pentru campioană. Gigi Becali a decis echipa - Antena Sport

Închide meniul
Cu cine o atacă FCSB pe Drita. Probleme de lot pentru campioană. Gigi Becali a decis echipa

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 21:50

Echipa FCSB-ului la meciul tur cu Drita / Profimedia Images

FCSB are mari probleme de lot înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Conference League. Mai mulţi jucători ai campioanei au probleme medicale şi sunt incerţi pentru disputa din Kosovo. Mai mult, şi Florin Tănase va lipsi după ce a primit cartonaş roşu acum două runde, în Champions League.

FCSB are un avantaj minim după prima manşă, în faţa celor de la Drita. S-a impus cu emoții, scor 3-2, după ce kosovarii au condus cu 2-0.

Gigi Becali a anunţat echipa pentru returul cu Drita

Meciul Drita – FCSB, care se joacă în Kosovo, se va disputa joi, de la ora 21:00. Una dintre cele mai importante probleme ale lui Elias Charalambous e faptul că Risto Radunovic este incert. Fundaşul stânga în vârstă de 33 de ani suferă de pubalgie și nu se știe sigur dacă va evolua în partida cu Drita.

Chiar patronul Gigi Becali a spus că speră, totuși, că Radunovic va fi apt de joc. De asemenea, patronul roș-albaștrilor a declarat că Darius Olaru ar putea fi înlocuit de Malcom Edjouma în acest meci. Asta pentru că mijlocaşul echipei campioane nu este refăcut după ultima accidentare, conform digisport.ro. Mai mult, Becali a vorbit şi despre Dennis Politic.

“Stai să vedem că nu suntem chiar siguri (n.r. dacă va fi absent Radunovic). Nu suntem siguri da sau nu. Era vorba că da, acum că e în dubiu dacă joacă. Face tratamente. Vom vedea.. O să fie Kiki dacă nu joacă el. E posibil și Olaru să fie absent.

Dacă nu joacă Olaru, am stabilit să fie Edjouma, au ei talie mai mare. Politic am mare mare încredere că va fi mare fotbalist. S-a odihnit”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate.

Cum ar putea arăta echipa FCSB-ului cu Drita: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Kiki – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

