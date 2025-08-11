Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 august 2025, 16:49

Ianis Hagi / Profimedia Images

Gigi Becali a fost întrebat de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi. Finanţatorul FCSB-ului dezvăluia anterior că a vorbit cu Ianis Hagi la nunta surorii sale, Kira, şi i-a transmis că “uşa e deschisă oricând” la FCSB.

Gigi Becali nu crede că Ianis Hagi ar putea ajunge la echipa lui Mihai Rotaru. Internaţionalul român nu a luat încă o decizie în privinţa viitorului său. Ianis ar fi dorit de Legia Varşovia, acolo unde antrenor e Edi Iordănescu, dar nu s-a ajuns încă la un acord pentru transfer.

Gigi Becali nu crede că Ians Hagi va ajunge la Universitatea Craiova

Dacă i-a făcut ofertă (n.r: Universitatea Craiova), i-a făcut, nu? Nu mă interesează. Credeţi vreodată că Ianis Hagi merge la Craiova? Niciodată. Singurul la care ar putea să vină e la mine pentru că o să-l revitalizez. 

Nu-i fac contract să fie al meu. Îi fac contract să joace când vrea el, cât vrea el, ca să îl relansez şi să se ducă să îşi ia el banii. Eu nu mai vreau bani pe el. Se duce şi ia el banii la semnătură”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Ianis Hagi este liber de contract de la începutul lunii iulie, atunci când s-a despărţit oficial de Rangers. Internaţionalul român este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro.

Sezonul trecut, Ianis Hagi a evoluat în 24 de partide în prima ligă din Scoţia, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis a marcat şi într-un derby cu Celtic, chiar sub privirile tatălui său, care venise să îl urmărească la meci. În campania de calificare pentru World Cup 2025, Ianis Hagi a înscris un gol cu San Marino, transformând un penalty. “Tricolorii” au câştigat acea partidă cu 5-1.

