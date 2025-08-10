Gigi Becali a "distrus" doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal" - Antena Sport

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia. Campioana a suferit o înfrângere ruşinoasă în Ghencea, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1.
Gigi Becali a fost nemulţumit de Mihai Lixandru şi Octavian Popescu. Cei doi au fost titulari în duelul cu Unirea Slobozia, fiind înlocuiţi în a doua repriză.
FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.
“Lixandru nu îşi revine. Am avut eu o chestie aşa, l-am încercat, l-am încercat. Dacă nu ai mijlocaşi, nu poţi juca fotbal.
Nici George, pe care l-am lăudat. Fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu frichi-frichi la fotbal. Nu ştiu ce se întâmplă.
Nu mai stau să critic echipa, că avem un meci foarte important joi. Ei au ajuns în situaţia asta, din cauza lor. Ei trebuie să o scoată la capăt”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.
Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au contnuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 35. Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti.
Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.