Gigi Becali a "distrus" doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal" - Antena Sport

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia. Campioana a suferit o înfrângere ruşinoasă în Ghencea, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1.

Gigi Becali a fost nemulţumit de Mihai Lixandru şi Octavian Popescu. Cei doi au fost titulari în duelul cu Unirea Slobozia, fiind înlocuiţi în a doua repriză.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.

“Lixandru nu îşi revine. Am avut eu o chestie aşa, l-am încercat, l-am încercat. Dacă nu ai mijlocaşi, nu poţi juca fotbal.

Nici George, pe care l-am lăudat. Fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu frichi-frichi la fotbal. Nu ştiu ce se întâmplă.