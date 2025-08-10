Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a "distrus" doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: "Nu merge cu frichi-frichi la fotbal" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”

Publicat: 10 august 2025, 23:41

Comentarii
Gigi Becali a distrus doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: Nu merge cu frichi-frichi la fotbal

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia. Campioana a suferit o înfrângere ruşinoasă în Ghencea, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a fost nemulţumit de Mihai Lixandru şi Octavian Popescu. Cei doi au fost titulari în duelul cu Unirea Slobozia, fiind înlocuiţi în a doua repriză.

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia

FCSB a ajuns la trei înfrângeri la rând în Liga 1, iar joi se va duela cu Drita, pentru un loc în play-off-ul de Europa League. În următoarea etapă, campioana va avea un derby “de foc” cu Rapid.

“Lixandru nu îşi revine. Am avut eu o chestie aşa, l-am încercat, l-am încercat. Dacă nu ai mijlocaşi, nu poţi juca fotbal.

Nici George, pe care l-am lăudat. Fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu frichi-frichi la fotbal. Nu ştiu ce se întâmplă.

Reclamă
Reclamă

Nu mai stau să critic echipa, că avem un meci foarte important joi. Ei au ajuns în situaţia asta, din cauza lor. Ei trebuie să o scoată la capăt”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au contnuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 35. Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti.

Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

FCSB: Zima – V. Creţu, Ngezana, Graovac, Kiki – Şut (Miculescu 68), Lixandru (Cisotti 46) – M. Toma (Al. Stoian 68), Politic (Bîrligea 46), Oct. Popescu (Edjouma 56) – Fl. Tănase. ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Ibrian, Al. Dinu, Antoche, Dragu – Coadă (Ed. Florescu 46), Vl. Pop, Purece (Aganovic 60) – Bărbuţ (Safronov 79), Afalna (Ahmed Said 59), Rotund (Dulcea 74). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
Fanatik.ro
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul FIFA + Precedentul Japonia – Spania de la CM 2022
0:29 11 aug.
Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia: “Trebuie să ne trezim”
0:27 11 aug.
“Cine se aştepta?” Reacţia eroului Unirii Slobozia, Denis Rusu, după ce a închis poarta cu FCSB!
0:13 11 aug.
“Nu am nicio explicaţie”. Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB – Unirea Slobozia 0-1
0:08 11 aug.
“O să vă spulber” Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului
0:00 11 aug.
“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB
23:59
VIDEOBraga – Tondela 3-0. Victorie fără emoţii pentru adversara CFR-ului, înaintea duelului cu echipa din Gruia
Vezi toate știrile
1 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 2 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 3 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 4 FotoMihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! 5 Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!” 6 Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: “Elias mi-a spus”
Citește și
Cele mai citite
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”
Veste de ultim moment dată de Gigi Becali. Jucătorul care revine la FCSB: „Îl transferăm”Veste de ultim moment dată de Gigi Becali. Jucătorul care revine la FCSB: „Îl transferăm”