Universitatea Craiova - Oțelul Galați LIVE TEXT (19:30). Se încinge Bănia pentru ultimul meci din sferturile Cupei - Antena Sport

Reclamă

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Zajkov, Badelj, Ndong – Mekvabishvili, Mateiu, Al. Crețu – Mitriță, Ivan, Baiaram

Antrenor: Ivalylo Petev

Reclamă

Oțelul Galați: E. Pap – Adăscăliței, Cisse, Ghiocel, Zhelev – Lameira, Cisotti, Teles – Malle, Zivulic, R. Tănasă

Antrenor: Dorinel Munteanu

Universitatea Craiova se află într-o formă de senzație și nu a mai pierdut nicio partidă de 9 etape în Liga 1. De cealaltă parte, Oțelul are 2 victorii la rând în playout.

Reclamă 4 / 0/3

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, oltenii se impuneau cu scorul de 3-1. În campionat, oltenii lui Petev se află pe locul al 2-lea, cu 31 de puncte, la 7 lungimi de liderul FCSB. De cealaltă parte, Oțelul este pe poziția a 9-a și se luptă pentru obținerea unui loc de cupă europeană, în playout. Dorinel Munteanu e pe „val” la Oţelul, dar ar putea pleca de la echipă Dorinel Munteanu e „pe val” la Oţelul, însă ar .putea pleca de la echipă în vară. Antrenorul a transmis că înţelegerea sa cu gălăţenii expiră la finalul sezonului şi pentru moment, încă nu şi-a prelungit-o. Acesta a transmis că echipa se confruntă cu probleme serioase din punct de vedere financiar. Oţelul a obţinut a doua victorie în play-out. Gălăţenii au învins-o în deplasare pe FCU Craiova, scor 2-1, iar în runda următoare se vor duela cu Dinamo. Dorinel Munteanu a transmis că obiectivul la care visa era calificarea în play-off, însă nu a reuşit să obţină acest fapt. În acest context, noul său obiectiv este ca Oţelul să rămână în Liga 1, iar la finalul sezonului va lua decizia finală în privinţa viitorului său. De asemenea, Dorinel Munteanu a mai transmis că Oţelul se confruntă cu probleme serioase din punct de vedere financiar, deoarece se „chinuie” să-şi plătească jucătorii. „Eu mai am contract până în vară la Oţelul, sunt în obiectiv, vreau să rămână echipa în Liga 1 şi după vom vedea. Mai sunt câteva luni, foarte grele pentru noi, nu doar sportiv. Ne chinuim să ne plătim jucătorii. Reclamă

Am început de jos, am preluat echipa din Liga a 3-a, ambiţiile mele sunt foarte mari, îmi doresc ca situaţia financiară să se îmbunătăţească ca să putem pretinde la mai mult. Ratând obiectivul, de a fi în primele şase, singurii vinovaţi am fost noi, am pierdut multe puncte acasă. Avem Cupa României, să ne clasăm cât mai sus”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă de după duelul cu FCU Craiova.

A luat Adrian Mutu decizia bună de a-şi da demisia de la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...