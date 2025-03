Reacţia lui Louis Munteanu când a ajuns la lotul U21 după ce a fost sărit din schemă de Mircea Lucescu: "Dacă îl vedeați aseară" - Antena Sport

Louis Munteanu, în tricoul României U21 - Profimedia Images Louis Munteanu nu face parte din lotul României pentru dubla cu Bosnia şi San Marino din preliminariile pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mircea Lucescu nu l-a convocat pe golgheterul Ligii 1 (20 de goluri) şi acesta a ajuns sub comanda lui Daniel Pancu, la U21, România jucând două partide de pregătire pentru Euro 2025, cu Portugalia şi Olanda. Louis Munteanu a ajuns la antrenamentele României U21 Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a lăudat atitudinea atacantului de la CFR Cluj, cotat la 2.2 milioane de euro. „Dacă îl vedeați aseară pe Louis, cât de devotat era cauzei de la U21, ați fi văzut ce caracter are. Nu spun mai multe. Eu îl cunosc de la 15 ani, ce discuție să am cu el? Știe. A fost o generație păstorită de noi. Lucescu este mult mai experimentat ca mine și cred că a gestionat situația și mai bine ca mine”, a spus Mihai Stoichiţă, prezent la Gala Sportului Românesc. Reclamă

Mihai Stoichiţă: „Suntem favoriţi cu Bosnia”

Stoichiţă a vorbit şi despre debutul României în preliminariile pentru World Cup 2026, cu Bosnia. Oficialul FRF susţine că, având peste 50.000 de fani în tribunele Arenei Naţionale, tricolorii sunt favoriţi în faţa echipei lui Sergej Barbarez. Duelul e vineri, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Va fi un stadion arhiplin, performanțele atrag. Ai performanță, lumea se interesează de tine, n-ai performanță. Suntem favoriți. Eu cred că suntem favoriți, chiar dacă citești lista aia de jucători ai Bosniei și vezi că vin din diferite campionate puternice.

Începi să îți pui probleme. Eu cred că nu trebuie să fie așa. Și cei din Kosovo au niște jucători care joacă la echipe mari și am reușit să trecem de ei. Toată lumea are emoții, nu numai eu. Eu am emoțiile mele, dar am și încredere în același timp, pentru că i-am văzut și aseară la antrenament”, a mai spus „Lippi”.