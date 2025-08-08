"Gata!" Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: "Dacă vrea să joace, ce să fac?" - Antena Sport

Închide meniul
“Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?”

Publicat: 8 august 2025, 15:36

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat noi schimbări la campioana României în meciurile din Liga 1.

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat noi schimbări la campioana României în meciurile din Liga 1. Valentin Creţu, jucător de bază al roş-albaştrilor sezonul trecut, a ajuns rezervă în campionat, pentru a-i face loc lui Ionuţ Cercel, cel care îndeplinea regula jucătorului U21.

Creţu s-a plâns că şi-a pierdut ritmul din cauza faptului că nu mai prinde la fel de multe meciuri, iar Gigi Becali a luat decizia de a se baza din nou în campionat pe Vali Creţu, urmând ca jucătorul U21 şi să fie Mihai Toma, în vârstă de 18 ani.

Gigi Becali îl scoate pe Ionuţ Cercel şi îl bagă pe Mihai Toma pentru a-i face loc lui Vali Creţu la FCSB

“Nu mai vor ei (jucătorii și staff-ul) să jucăm cu echipa a doua. Mi-au spus că vor să joace din 3 în 3 zile, că așa intră în ritm. Nu o să bag cea mai bună echipă, dar Crețu, de exemplu, a spus: «Vreau să joc». L-a întrebat MM: «Ce e cu tine? Nu mai ești tu». «Păi dacă nu mă lăsați să joc…».

Gata cu underul, o să joace Toma. Dacă vrea [Crețu] să joace, ce să fac? El a invocat că nu mai este ce era pentru că nu joacă. Vrea să joace! Da, îl băgăm pe Toma.

Joacă Tănase și George Popescu în stânga. Schimbăm pe George Popescu cu Politic, pe Bîrligea cu David Miculescu, o repriză și o repriză. La mijloc, Lixandru și Chiricheș.

E a cincea etapă, ce miză să fie? Ești echipă mare, ia și revendică peste 15 etape. Cum am mai făcut. Aveam 21 de puncte sub Farul acum doi ani și ne-am bătut până în ultima etapă”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali, despre lacrimile lui Daniel Bîrligea: “Nu că m-au impresionat, m-au bucurat”

FCSB a fost la jumătate de oră distanță să sufere o nouă înfrângere nedemnă în cupele europene, în contextul în care Drita o conducea cu 2-0 în minutul 64. Ce a urmat însă a fost o revenire de senzație a jucătorilor lui Elias Charalambous, care au reușit chiar să câștige în prelungirile meciului.

Unul dintre cei mai importanți oameni de pe teren ai lui Elias Charalambous a fost Daniel Bîrligea, autorul unei “duble”. Atacantul a marcat primul gol al “roș-albaștrilor”, după care a a tranșat soarta partidei în prelungiri grație penalty-ului convertit.

După meci, emoțiile lui Bîrligea au fost vizibile, jucătorul fiind surprins cu lacrimi în ochi în fața presei. Pus să comenteze imaginile respective, Gigi Becali a vorbit la superlativ despre atacantul lui Charalambous și l-a numit un războinic.

“Nu că m-au impresionat, m-au bucurat. Un om când face așa, e din dorință de învingător, de câștigător. Ce înseamnă lacrimile alea?

Era războinicul care nu mai știa să țină sabia. Acum a distrus dușmanul. Nu mai știam fotbal, nu mai știau să țină sabia“, a declarat patronul FCSB-ului la fanatik.ro.

