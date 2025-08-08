"Gata!" Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: "Dacă vrea să joace, ce să fac?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat noi schimbări la campioana României în meciurile din Liga 1. Valentin Creţu, jucător de bază al roş-albaştrilor sezonul trecut, a ajuns rezervă în campionat, pentru a-i face loc lui Ionuţ Cercel, cel care îndeplinea regula jucătorului U21.

Creţu s-a plâns că şi-a pierdut ritmul din cauza faptului că nu mai prinde la fel de multe meciuri, iar Gigi Becali a luat decizia de a se baza din nou în campionat pe Vali Creţu, urmând ca jucătorul U21 şi să fie Mihai Toma, în vârstă de 18 ani.

Gigi Becali îl scoate pe Ionuţ Cercel şi îl bagă pe Mihai Toma pentru a-i face loc lui Vali Creţu la FCSB

“Nu mai vor ei (jucătorii și staff-ul) să jucăm cu echipa a doua. Mi-au spus că vor să joace din 3 în 3 zile, că așa intră în ritm. Nu o să bag cea mai bună echipă, dar Crețu, de exemplu, a spus: «Vreau să joc». L-a întrebat MM: «Ce e cu tine? Nu mai ești tu». «Păi dacă nu mă lăsați să joc…».

Gata cu underul, o să joace Toma. Dacă vrea [Crețu] să joace, ce să fac? El a invocat că nu mai este ce era pentru că nu joacă. Vrea să joace! Da, îl băgăm pe Toma.

Joacă Tănase și George Popescu în stânga. Schimbăm pe George Popescu cu Politic, pe Bîrligea cu David Miculescu, o repriză și o repriză. La mijloc, Lixandru și Chiricheș.