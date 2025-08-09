Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a învins-o la limită pe Metaloglobus: "Nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi" - Antena Sport

Închide meniul
Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a învins-o la limită pe Metaloglobus: “Nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi”

Publicat: 9 august 2025, 0:03

Cătălin Cîrjan, în Metaloglobus - Dinamo 0-1 / Sport Pictures

Căpitanul “câinilor”, Cătălin Cîrjan, a marcat singurul gol al meciului Metaloglobus – Dinamo 0-1, în minutul 14. El a înscris cu noroc, balonul fiind deviat. Cîrjan a avut ulterior o bară.

Căpitanul “câinilor” a recunoscut că Dinamo a suferit. El nu a putut explica de ce Dinamo a avut acea cădere în a doua repriză.

Suntem fericiţi că am câştigat în această seară. Un meci foarte greu, în primele 30 de minute ne-am făcut jocul nostru, după care nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi. Am făcut greşeli, inclusiv eu.

(n.r: despre cele două execuţii, de la gol şi de la bară) La prima am avut noroc, a fost deviată. La începutul acestui sezon mi-a lipsit şansa. A doua a fost bară, aşa a fost să fie.

(n.r: Aţi intrat cu gândul că Metaloglobus e victimă sigură?) Nu, a fost exact opusul, am discutat că trebuie să mergem peste ei, să ne facem jocul nostru. Bine că am câştigat…

Primul gând este play-off-ul. Îmi doresc să intrăm în playoff şi pe urmă o luăm pas cu pas.

Suporterii noştri sunt incredibili. Şi la meciul cu FCSB, în toate meciurile. Îi aşteptăm şi la meciul cu UTA, să îi facem fericiţi.

(n.r: Cui îi dedici golul?) Familiei mele şi colegului meu, Casian Soare, care s-a operat.

Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus, acolo unde îi este locul. În cupele europene sau cât mai sus în campionat.

(n.r: Ce are Dinamo în plus în acest sezon?) Un lot mai bun. Au venit jucători, avem şi o bancă bună, cred că o să facem lucruri mai bune în acest sezon”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru digisport.ro după Metaloglobus – Dinamo 0-1.

Metaloglobus – Dinamo 0-1

Dinamo Bucureşti a învins, vineri seara, în deplasare, cu 1-0, o altă grupare bucureşteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Liga 1.

Dinamo a deschis scorul la Clinceni, în minutul 14, prin Cătălin Cîrjan, care a şutat din afara careului, apoi Alexandru Musi a trimis pe lângă poartă, în minutul 22, pentru ca şutul lui Cîrjan, din minutul 30, să lovească bara transversală.

Imediat după pauză, Ubbink a înscris superb, de la 16 metri, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru un fault la Musi. Oaspeţii au încercat să securizeze victoria, dar nu au avut succes la poarta lui Gavrilaş şi Metaloglobus – Dinamo s-a încheiat 0-1.

Cu opt puncte, Dinamo este pe locul 5, în vreme ce Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului, pe locul 15, cu un singur punct.

