Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a învins-o la limită pe Metaloglobus: "Nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi" - Antena Sport

Căpitanul “câinilor”, Cătălin Cîrjan, a marcat singurul gol al meciului Metaloglobus – Dinamo 0-1, în minutul 14. El a înscris cu noroc, balonul fiind deviat. Cîrjan a avut ulterior o bară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul “câinilor” a recunoscut că Dinamo a suferit. El nu a putut explica de ce Dinamo a avut acea cădere în a doua repriză.

“Suntem fericiţi că am câştigat în această seară. Un meci foarte greu, în primele 30 de minute ne-am făcut jocul nostru, după care nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi. Am făcut greşeli, inclusiv eu.

(n.r: despre cele două execuţii, de la gol şi de la bară) La prima am avut noroc, a fost deviată. La începutul acestui sezon mi-a lipsit şansa. A doua a fost bară, aşa a fost să fie.

(n.r: Aţi intrat cu gândul că Metaloglobus e victimă sigură?) Nu, a fost exact opusul, am discutat că trebuie să mergem peste ei, să ne facem jocul nostru. Bine că am câştigat…