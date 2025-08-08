Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB - Drita 3-2 - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB - Drita 3-2

Home | Fotbal | Europa League | Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2

Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2

Publicat: 8 august 2025, 0:27

Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2

Gigi Becali, în timpul unui interviu. FOTO: AntenaSport.

Gigi Becali a reacţionat, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea, de la finalul partidei FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului său, care a marcat o “dublă” în partida cu kosovarii.

FCSB a fost condusă cu 2-0 de Drita, însă a revenit spectaculos, golul victoriei fiind marcat de Daniel Bîrligea, din penalty, în minutul 90+4. Campioana a obţinut primul succes, după patru înfrângeri consecutive.

Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2

După meciul de pe Arena Naţională, Daniel Bîrligea a început să plângă în timpul interviului. Atacantul a avut o reacţie de clasă şi a explicat căderea de formă a campioanei.

Gigi Becali l-a lăudat pe Bîrligea, cât şi pe Octavian Popescu. Patronul de la FCSB l-a remarcat şi pe Dennis Politic, care a fost trimis în teren în a doua repriză.

“Astă seară, nu numai că şi-a revenit echipa…două lucruri mari, Bîrligea este cel pe care l-am cunoscut, ba chiar mai bun, şi George Popescu cred că va fi mai bine decât a fost. Am câştigat doi jucători, şi-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. Golul pe care l-a dat, e specialist, e fotbalist. Asta am câştigat, l-am câştigat şi pe Politic, începe să fie cel pentru care am făcut atâtea sacrificii ca să-l iau.

Nu am avut emoţii. Nu ai cum…când era 1-0, mă gândeam să egalăm să ne calificăm acolo. Shkendija era mai slabă decât asta. Dar totuşi, i-am dominat. Mingea numai la noi, au dat două goluri cum am dat. Nu neapărat diferenţa…e diferenţa de valoare, asta este.

A făcut Chiricheş nişte greşeli, nu e atent la mijlocul terenului. Nu, am vorbit la pauză şi am zis că o să intre Politic în locul lui Chiricheş. Sau Malcom, au zis că mai bine el, au făcut cum au vrut ei”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Drita 3-2.

Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea”

Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2.

“Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului.

