Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB - Drita 3-2 - Antena Sport

Gigi Becali a reacţionat, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea, de la finalul partidei FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului său, care a marcat o “dublă” în partida cu kosovarii.

FCSB a fost condusă cu 2-0 de Drita, însă a revenit spectaculos, golul victoriei fiind marcat de Daniel Bîrligea, din penalty, în minutul 90+4. Campioana a obţinut primul succes, după patru înfrângeri consecutive.

Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2

După meciul de pe Arena Naţională, Daniel Bîrligea a început să plângă în timpul interviului. Atacantul a avut o reacţie de clasă şi a explicat căderea de formă a campioanei.

Gigi Becali l-a lăudat pe Bîrligea, cât şi pe Octavian Popescu. Patronul de la FCSB l-a remarcat şi pe Dennis Politic, care a fost trimis în teren în a doua repriză.

“Astă seară, nu numai că şi-a revenit echipa…două lucruri mari, Bîrligea este cel pe care l-am cunoscut, ba chiar mai bun, şi George Popescu cred că va fi mai bine decât a fost. Am câştigat doi jucători, şi-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. Golul pe care l-a dat, e specialist, e fotbalist. Asta am câştigat, l-am câştigat şi pe Politic, începe să fie cel pentru care am făcut atâtea sacrificii ca să-l iau.