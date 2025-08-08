Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB - Drita 3-2 - Antena Sport

Gigi Becali a reacţionat, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea, de la finalul partidei FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului său, care a marcat o “dublă” în partida cu kosovarii.
FCSB a fost condusă cu 2-0 de Drita, însă a revenit spectaculos, golul victoriei fiind marcat de Daniel Bîrligea, din penalty, în minutul 90+4. Campioana a obţinut primul succes, după patru înfrângeri consecutive.
Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
După meciul de pe Arena Naţională, Daniel Bîrligea a început să plângă în timpul interviului. Atacantul a avut o reacţie de clasă şi a explicat căderea de formă a campioanei.
Gigi Becali l-a lăudat pe Bîrligea, cât şi pe Octavian Popescu. Patronul de la FCSB l-a remarcat şi pe Dennis Politic, care a fost trimis în teren în a doua repriză.
“Astă seară, nu numai că şi-a revenit echipa…două lucruri mari, Bîrligea este cel pe care l-am cunoscut, ba chiar mai bun, şi George Popescu cred că va fi mai bine decât a fost. Am câştigat doi jucători, şi-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. Golul pe care l-a dat, e specialist, e fotbalist. Asta am câştigat, l-am câştigat şi pe Politic, începe să fie cel pentru care am făcut atâtea sacrificii ca să-l iau.
Nu am avut emoţii. Nu ai cum…când era 1-0, mă gândeam să egalăm să ne calificăm acolo. Shkendija era mai slabă decât asta. Dar totuşi, i-am dominat. Mingea numai la noi, au dat două goluri cum am dat. Nu neapărat diferenţa…e diferenţa de valoare, asta este.
A făcut Chiricheş nişte greşeli, nu e atent la mijlocul terenului. Nu, am vorbit la pauză şi am zis că o să intre Politic în locul lui Chiricheş. Sau Malcom, au zis că mai bine el, au făcut cum au vrut ei”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Drita 3-2.
Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea”
Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2.