Zeljko Kopic, prima reacție după Metaloglobus - Dinamo 0-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi - Antena Sport

Zeljko Kopic, prima reacție după Metaloglobus - Dinamo 0-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi

Zeljko Kopic, prima reacție după Metaloglobus – Dinamo 0-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi

Zeljko Kopic, prima reacție după Metaloglobus – Dinamo 0-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 0:05

Zeljko Kopic, prima reacție după Metaloglobus – Dinamo 0-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi

Hepta

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Metaloglobus – Dinamo 0-1. Antrenorul „câinilor” s-a arătat nemulțumit de prestația elevilor săi, din a doua repriză a partidei din etapa a 5-a a sezonului de Liga 1.

În opinia lui Kopic, Dinamo a avut, în a doua repriză, un joc sub nivelul echipei. Totuși, tehnicianul s-a declarat fericit pentru că formația sa a obținut cele 3 puncte, menționând că echipa a pierdut anumite meciuri în care a avut prestații mai bune.

Ce a spus Zeljko Kopic după Metaloglobus – Dinamo 1-0

“În prima repriză am jucat bine 30-35 de minute. Apoi am făcut greșeli. A doua repriză a fost sub nivelul nostru. Am fost obosiți din punct de vedere mental și fizic. În final, e important că am câștigat două meciuri la rând. Trebuie să jucăm mult mai bine, dar trebuie să fim fericiți cu aceste puncte. În alte jocuri am avut prestații bune și nu am câștigat.

Nu a avut prea multe antrenamente, când joci 90 de minute cu aceași jucători, cei de pe bancă poate că nu sunt la 100%. Echipa va avea două zile libere pentru a se recupera, iar, de luni, vor începem pregătirile pentru meciul cu UTA.

Cătălin este căpitanul echipei, pentru el nu este ușor. În unele momente poate că nu se simte îndeajuns de liber, dar acest gol, plus bara de mai târziu, i-au dat încredere.

Discutăm, eu mă axez pe jucătorii pe care îi am. Dacă vor mai ajunge și alți jucători voi fi fericit.

Știm cu exactitate ce jucători am adus, i-am urmărit ceva timp. Stoinov are un potențial uriaș, poate are momente când nu este la cel mai bun nivel, dar, cu timpul, va progresa”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Metaloglobus – Dinamo 0-1

Meciul dintre Metaloglobus şi Dinamo, partida care a deschis etapa cu numărul 5 din Liga 1, s-a terminat cu scorul de 0-1. “Câinii” au obţinut a doua victorie a sezonului şi a doua la rând, după un meci în care au suferit.

În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
Singurul gol al meciului a fost marcat de Cătălin Cîrjan, cu un şut deviat, în minutul 14. Cîrjan a avut şi o bară, în minutul 30. Metaloglobus a dominat repriza secundă, în care a avut şi un gol anulat. Ubbink reuşise un eurogol, care a fost însă anulat cu VAR după un fault anterior asupra lui Alex Musi.

“Câinii” urcă provizoriu pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte. Metaloglobus rămâne pe penultimul loc în Liga 1, cu un singur punct după 5 etape.

