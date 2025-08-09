Alertă la FCSB, înaintea returului cu Drita! Titularul care poate rata duelul: "Are piciorul foarte umflat!" - Antena Sport

Închide meniul
Alertă la FCSB, înaintea returului cu Drita! Titularul care poate rata duelul: “Are piciorul foarte umflat!”

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 0:01

Profimedia

FCSB este în alertă, înaintea returului cu Drita! Mihai Stoica a dezvăluit că un titular este incert pentru partida care va decide cine se va califica în play-off-ul Europa League.

Este vorba despre Juri Cisotti, care a suferit o entorsă la gleznă în partida tur cu Drita. Italianul a fost înlocuit în minutul 68 al duelului de pe Arena Națională cu Dennis Politic.

FCSB, în alertă înaintea returului cu Drita

Mihai Stoica a anunțat că Juri Cisotti are piciorul foarte umflat și că acesta ar putea rata partida din Kosovo. Absența acestuia ar fi o lovitură uriașă pentru FCSB.

„Cisotti a avut și el o problemă medicală. Dacă-ți arăt piciorul… Nu se știe dacă va fi. Are piciorul foarte umflat. De la gleznă i s-a dus spre osul metatarsian”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

În actualul sezon, Cisotti a adunat 10 partide la FCSB. Acesta a marcat un gol, în 1-2 cu Shkendija și a reușit 4 pase decisive. În momentul de față, jucătorul din lotul lui Elias Charalambous este cotat la suma de 800.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat”

Mihai Stoica a anunțat o plecare de ultimă oră de la FCSB. Oficialul campioanei nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit cine este jucătorul care a părăsit echipa lui Elias Charalambous.

Este vorba despre Alexandru Băluță, jucător ajuns pe „lista neagră” a lui Gigi Becali. Mihai Stoica a transmis că acesta a semnat rezilierea contractului în decursul serii de 8 august.

Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, Alexandru Băluță va semna, cel mai probabil, cu o echipă din străinătate, după plecarea de la FCSB.

De asemenea, „MM” a transmis că FCSB îi va decide, în curând, și dacă Jordan Gele va rămâne sau nu în lotul lui Elias Charalambous.

„Băluță a încheiat azi contractul. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar știu că multe echipe din străinătate îl vor.

Mai rămâne Gele. Să vedem care va fi situația lui. Nu prea cred că-l vom trece pe listă, dar trebuie să vorbim și cu Gigi. Iar Edjouma, care a intrat excelent cu Drita, va fi trecut pe listă”, a spus Mihai Stoica.

