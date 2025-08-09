Alertă la FCSB, înaintea returului cu Drita! Titularul care poate rata duelul: "Are piciorul foarte umflat!" - Antena Sport

FCSB este în alertă, înaintea returului cu Drita! Mihai Stoica a dezvăluit că un titular este incert pentru partida care va decide cine se va califica în play-off-ul Europa League.

Este vorba despre Juri Cisotti, care a suferit o entorsă la gleznă în partida tur cu Drita. Italianul a fost înlocuit în minutul 68 al duelului de pe Arena Națională cu Dennis Politic.

FCSB, în alertă înaintea returului cu Drita

Mihai Stoica a anunțat că Juri Cisotti are piciorul foarte umflat și că acesta ar putea rata partida din Kosovo. Absența acestuia ar fi o lovitură uriașă pentru FCSB.

„Cisotti a avut și el o problemă medicală. Dacă-ți arăt piciorul… Nu se știe dacă va fi. Are piciorul foarte umflat. De la gleznă i s-a dus spre osul metatarsian”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

În actualul sezon, Cisotti a adunat 10 partide la FCSB. Acesta a marcat un gol, în 1-2 cu Shkendija și a reușit 4 pase decisive. În momentul de față, jucătorul din lotul lui Elias Charalambous este cotat la suma de 800.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.