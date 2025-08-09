Alertă la FCSB, înaintea returului cu Drita! Titularul care poate rata duelul: "Are piciorul foarte umflat!" - Antena Sport

FCSB este în alertă, înaintea returului cu Drita! Mihai Stoica a dezvăluit că un titular este incert pentru partida care va decide cine se va califica în play-off-ul Europa League.
Este vorba despre Juri Cisotti, care a suferit o entorsă la gleznă în partida tur cu Drita. Italianul a fost înlocuit în minutul 68 al duelului de pe Arena Națională cu Dennis Politic.
FCSB, în alertă înaintea returului cu Drita
Mihai Stoica a anunțat că Juri Cisotti are piciorul foarte umflat și că acesta ar putea rata partida din Kosovo. Absența acestuia ar fi o lovitură uriașă pentru FCSB.
„Cisotti a avut și el o problemă medicală. Dacă-ți arăt piciorul… Nu se știe dacă va fi. Are piciorul foarte umflat. De la gleznă i s-a dus spre osul metatarsian”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.
În actualul sezon, Cisotti a adunat 10 partide la FCSB. Acesta a marcat un gol, în 1-2 cu Shkendija și a reușit 4 pase decisive. În momentul de față, jucătorul din lotul lui Elias Charalambous este cotat la suma de 800.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat”
Mihai Stoica a anunțat o plecare de ultimă oră de la FCSB. Oficialul campioanei nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit cine este jucătorul care a părăsit echipa lui Elias Charalambous.
Este vorba despre Alexandru Băluță, jucător ajuns pe „lista neagră” a lui Gigi Becali. Mihai Stoica a transmis că acesta a semnat rezilierea contractului în decursul serii de 8 august.
Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, Alexandru Băluță va semna, cel mai probabil, cu o echipă din străinătate, după plecarea de la FCSB.