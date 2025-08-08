Metaloglobus - Dinamo LIVE TEXT (21:30). "Câinii" vor să continue forma bună după derby - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo se bucură după derby-ul cu FCSB / Sport Pictures

Meciul dintre Metaloglobus şi Dinamo, partida care deschide etapa cu numărul 5 din Liga 1, se joacă vineri, de la ora 21:30, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro.

“Câinii” vin după succesul din derby-ul cu FCSB, în timp ce Metaloglobus este în continuare în căutarea primului succes în prima ligă.

Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30)

Etapa trecută, pe Arena Naţională, Dinamo a obţinut prima victorie a acestui sezon, în derby-ul cu FCSB, pe care l-a câştigat cu 4-3. Echipa lui Kopic venea după remizele cu Csikszereda şi FC Botoşani, dar şi după eşecul de la Galaţi, cu Oţelul.

De partea cealaltă, Metaloglobus este fără victorie în acest prim sezon în Liga 1. Nou-promovata a obţinut un singur punct până acum, în deplasarea de la Sibiu, cu Hermannstadt. Partidele cu U Cluj, Petrolul Ploieşti şi Farul Constanţa le-a pierdut.

Echipele de start în Metaloglobus – Dinamo: