Metaloglobus - Dinamo LIVE TEXT (21:30). "Câinii" vor să continue forma bună după derby - Antena Sport

Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30). “Câinii” vor să continue forma bună după derby

Publicat: 8 august 2025, 14:15

Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30). Câinii vor să continue forma bună după derby

Jucătorii lui Dinamo se bucură după derby-ul cu FCSB / Sport Pictures

Meciul dintre Metaloglobus şi Dinamo, partida care deschide etapa cu numărul 5 din Liga 1, se joacă vineri, de la ora 21:30, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro.

“Câinii” vin după succesul din derby-ul cu FCSB, în timp ce Metaloglobus este în continuare în căutarea primului succes în prima ligă.

Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30)

Etapa trecută, pe Arena Naţională, Dinamo a obţinut prima victorie a acestui sezon, în derby-ul cu FCSB, pe care l-a câştigat cu 4-3. Echipa lui Kopic venea după remizele cu Csikszereda şi FC Botoşani, dar şi după eşecul de la Galaţi, cu Oţelul.

De partea cealaltă, Metaloglobus este fără victorie în acest prim sezon în Liga 1. Nou-promovata a obţinut un singur punct până acum, în deplasarea de la Sibiu, cu Hermannstadt. Partidele cu U Cluj, Petrolul Ploieşti şi Farul Constanţa le-a pierdut.

Echipele de start în Metaloglobus – Dinamo:

  • Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Kouadio, Caramalau, Sava, Neacșu – D. Irimia, Carvalho, Milea, Al. Irimia – Huiban, Visic
    Rezerve: Nedelcovic, Maranhao, Ubbink, Lis, A. Camara, Sabater, C. Achim, A. Sârbu, Zakir
    Absent: G. Dumitru (nerefăcut)
    Antrenor Mihai Teja
  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi
    Rezerve: Roșca, C. Mihai, Perica, Karamoko, Ikoko, Milanov, Caragea, Tabuncic, L. Bărbulescu, Soro, Pașcalău
    Absenți: Mărginean, C. Soare (accidentați)
    Antrenor Zeljko Kopic

Stipe Perica revine pe teren pentru Dinamo

Ajuns sub comanda lui Kopic în februarie 2025, Perica a marcat șase goluri în 15 partide pentru Dinamo, cinci dintre ele în play-off-ul campionatului. În startul noului sezon, atacantul de 30 de ani nu a evoluat din cauza unei inflamații din zona lombară care nu îi permitea să alerge.

Perica a ratat astfel partidele cu Csikszereda, FC Botoșani, Oțelul Galați și FCSB, fără să fie nici măcar pe banca “alb-roșilor”. În cele din urmă, croatul a început să se pregătească alături de echipă și sunt șanse mari să fie în lot pentru meciul cu Metaloglobus din etapa care urmează, potrivit gsp.ro.

Pe lângă Perica, Mamoudou Karamoko și Jordan Ikoko ar urma să își facă și ei apariția în lotul pentru meciul de la Clinceni. Atacantul francez a mai evoluat în acest sezon pentru “câini”, însă a absentat din echipa care a întâlnit-o pe FCSB în ultima etapă. De cealaltă parte, fundașul congolez nu a apucat să bifeze vreun minut până acum pentru Dinamo.

